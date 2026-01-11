Prima zi de fitness. Greșelile care te pot face să renunți, explicate de antrenori

Odată cu noul an și trecerea sărbătorilor de iarnă, numărul abonamentelor în sălile de fitness a început să crească, semn că tot mai mulți români își propun să adopte un stil de viață mai sănătos și să își atingă obiectivele de fitness. Cu toate aceștia, multe persoane se confruntă cu anxietatea și teama atunci când pășesc pentru prima dată într-o sală de fitness. Această anxietate este adesea alimentată de teama de a nu fi suficient de pregătiți, de a nu cunoaște echipamentele sau de a fi judecați de ceilalți. Specialiștii în fitness subliniază că aceste emoții sunt normale și pot fi depășite prin pași mici.

Gym anxiety, sau anxietatea legată de mersul la sală, reprezintă o stare de neliniște care apare înainte sau în timpul antrenamentului. Aceasta se manifestă frecvent la persoanele care pășesc pentru prima dată într-o sală de fitness, dar poate apărea și la cei care merg deja de ceva timp. Sentimentul este alimentat de necunoașterea echipamentelor, lipsa familiarității cu exercițiile sau neștiința către cine să se îndrepte pentru ajutor, elemente care sporesc teama de necunoscut și de eventuale greșeli.

Potrivit Academiei Naționale de Medicină Sportivă (NASM), lipsa cunoștințelor despre ce să aștepți într-o sală nouă sau incertitudinea legată de planul de antrenament și exerciții poate declanșa această formă de anxietate, accentuând sentimentul de nesiguranță la debut sau la schimbarea rutinei.

Fenomenul este adesea agravat de senzația că ceilalți participanți îi urmăresc sau îi judecă, ceea ce poate fi asociat cu sindromul impostorului. Această formă de anxietate devine mai intensă în momentul în care indivizii încearcă exerciții noi sau cresc nivelul de dificultate al antrenamentului, cum ar fi participarea la o clasă diferită sau utilizarea unor greutăți mai mari.

Cercetările realizate de Universitatea Penn State arată că femeile sunt mai afectate decât bărbații, confruntându-se cu lipsa de încredere, teama socială și sfaturile nesolicitate din partea altor participanți, ceea ce contribuie la diferențele de gen în accesul și confortul în sălile de fitness.

Pentru a diminua anxietatea legată de mersul la sală, specialiștii recomandă pregătirea înainte de vizită, astfel încât necunoscutul să nu devină un factor suplimentar de stres. Consultarea site-ului sălii de fitness, verificarea fotografiilor, a informațiilor despPe lângă pregătirea practică, tehnicile de respirație profundă și schimbarea perspectivei asupra senzațiilor fizice generate de stres pot fi eficiente în controlarea emoțiilor.

Exercițiile de respirație ritmată permit relaxarea sistemului nervos și reducerea simptomelor anxioase, în timp ce reinterpretarea reacțiilor fiziologice , de la bătăi accelerate ale inimii la transpirație a palmelor, ca semne de entuziasm poate transforma tensiunea inițială într-o sursă de energie. Astfel, indivizii pot aborda antrenamentele cu mai multă încredere și pot valorifica reacțiile naturale ale corpului pentru a obține o experiență pozitivă și motivantă în sală.

Pentru cei care abia încep să meargă la sală, specialiștii recomandă abordarea treptată a noii rutine pentru a evita suprasolicitarea și anxietatea asociată cu mediul necunoscut. Este util să se înceapă cu un tur al sălii, pentru a înțelege modul de utilizare al aparatelor și amplasarea facilităților, iar colaborarea cu un antrenor personal poate oferi sprijin, ghidare și responsabilitate în atingerea obiectivelor. Alternativ, antrenamentele alături de un prieten cu experiență pot facilita integrarea în rutină, oferind în același timp motivație și confort psihologic.

De asemenea, experții subliniază importanța începerii cu sesiuni scurte și consistente, de una sau două ori pe săptămână, crescând treptat intensitatea și frecvența antrenamentelor. Alegerea unei ținute confortabile, care să permită libertate de mișcare și să reducă grijile legate de aspect, poate contribui la creșterea încrederii și la menținerea consecvenței. Acești pași simpli, dar planificați, pot transforma începutul experienței de fitness într-un proces sigur și sustenabil, reducând stresul asociat adaptării la sală.

Persoanele care se confruntă cu anxietatea socială pot găsi mai confortabil să meargă la sală în intervale mai puțin aglomerate, când spațiul este mai liber și interacțiunea cu ceilalți participanți este redusă. Alegerea unei săli mai mici sau mai private poate contribui, de asemenea, la crearea unui mediu mai familiar, unde se întâlnesc regulat aceleași câteva persoane, reducând astfel stresul generat de prezența străinilor.

În plus, opțiunile moderne permit continuarea antrenamentelor și de acasă prin streaming de clase online sau prin activități în aer liber, cum ar fi alergările sau plimbările, care combină exercițiul fizic cu beneficiile expunerii la aer curat.Cercetările arată că exercițiile fizice sporesc starea de bine și reduc anxietatea, iar menținerea unei rutine regulate contribuie la scăderea treptată a fricii asociate cu mersul la sală. Practicile de mindfulness pot fi integrate direct în antrenament pentru a gestiona anxietatea socială.

Antrenorii recomandă mai multe strategii pentru a diminua stresul asociat cu mersul la sală și a crește confortul persoanelor care se confruntă cu anxietate. Printre acestea se numără alegerea orelor mai puțin aglomerate, astfel încât să existe mai mult spațiu și mai puține interacțiuni cu alți participanți, precum și utilizarea căștilor pentru a crea un spațiu personal și pentru a se concentra asupra antrenamentului

O altă măsură recomandată este să se meargă la sală cu un plan de antrenament clar, care să indice exercițiile și ordinea lor, astfel încât persoana să știe exact ce are de făcut și să evite senzația de dezorientare. Flexibilitatea este însă esențială, de exemplu, dacă un aparat este ocupat sau corpul resimte oboseală sau disconfort, se recomandă ajustarea programului fără presiune.

Astfel, pregătirea și organizarea contribuie la transformarea vizitei la sală într-o experiență mai sigură și mai eficientă, permițând adaptarea la propriul ritm și menținerea consecvenței în antrenamente.