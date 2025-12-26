Sărbători în tăcere. Bunicii care nu mai așteaptă pe nimeni

Pentru mulți, Crăciunul înseamnă căldură, zâmbete, râsete și reuniunea cu cei iubiți. Pentru aproape 300.000 de vârstnici din mediul urban din România, însă, sărbătorile înseamnă tăcere și singurătate. Conform unui studiu realizat de Niciodată Singur împreună cu Kantar România, trei din cinci pensionari se confruntă cu singurătatea, iar unul din șapte resimte un grad ridicat al acestui sentiment. În perioada sărbătorilor, această izolare se accentuează, iar sute de mii de vârstnici își petrec sărbătorile fără vizite, fără mese cu cei dragi și fără cineva care să le bată la ușă, transformând liniștea festivă într-o experiență dureroasă.

Deși singurătatea nu este limitată la persoanele în vârstă sau la perioada Crăciunului, studiile arată că aceasta se poate accentua în timpul sărbătorilor, iar vârstnicii sunt statistic mai vulnerabili la izolarea socială. Pe măsură ce îmbătrânesc, mulți își pierd prietenii și rudele apropiate, sau chiar partenerii, iar copiii sau familia pot deveni mai distanți, absorbiți de propriile responsabilități. Aceste schimbări sporesc sentimentul de singurătate, transformând sărbătorile într-un moment de reflecție și tristețe.

Crăciunul este, în mod tradițional, o perioadă de reuniune și bucurie alături de cei dragi, însă realitatea pentru mulți vârstnici diferă semnificativ de această realitate idealizată. Presiunea de a resimți împreună atmosfera festivă poate accentua starea de izolare, iar lipsa contactului regulat cu ceilalți poate face ca perioada sărbătorilor să fie un timp dificil și singuratic pentru mulți pensionari.

Potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) din 2025, până la 290.000 de persoane peste 65 de ani ar fi pierdut un partener în timpul pandemiei de Covid, iar 14% dintre bătrânii din unele țări raportează că se simt singuri aproape tot timpul. Studiul evidențiază o scădere pe termen lung a interacțiunilor față în față cu prietenii și familia, ceea ce amplifică sentimentul de izolare și de deconectare emoțională.

În Statele Unite, American Psychological Association (APA) arată că jumătate dintre adulți experimentează semne de singurătate, incluzând izolarea și deconectarea emoțională. Experții precizează că aceste sentimente se pot intensifica în perioada sărbătorilor, din cauza distanței față de familie, a relațiilor tensionate sau a lipsei acestora, generând un sentiment acut de singurătate, mai ales atunci când așteptările privind timpul petrecut împreună nu se aliniază cu realitatea.

Pentru aproape 300.000 de seniori din mediul urban din România, liniștea Crăciunului nu simbolizează pacea și tihna, ci singurătatea profundă. Potrivit studiului realizat de Asociația Niciodată Singur împreună cu Kantar România, trei din cinci vârstnici se confruntă cu izolarea, iar unul din șapte resimte un grad ridicat de singurătate.

În perioada sărbătorilor de iarnă, acest sentiment se intensifică, iar sute de mii de bunici petrec Crăciunul fără vizite, fără mese comune și fără cineva care să le bată la ușă, cum ar fi nepoții fericiți de a-și vedea bunicii, o dorință puternică pentru mulți pensionari în această perioadă.

Campania de Crăciun „Fii tu colindul care sparge tăcerea” transformă această realitate într-un apel la solidaritate și implicare continuă. Prin donații online, prin SMS sau prin sprijin din partea companiilor, Asociația Niciodată Singur oferă vizite regulate, activități de socializare și mese de sărbători, consolidând relațiile umane ale vârstnicilor pe tot parcursul anului. Mesajul campaniei invită publicul să transforme sărbătorile într-un gest concret de prezență și sprijin pentru seniorii singuri.

Crăciunul nu trebuie să fie sinonim cu singurătatea pentru persoanele în vârstă, iar implicarea în activități variate poate aduce căldură și socializare în această perioadă pentru cei mai puțin norocoși. Vizitele la centre comunitare sau cămine pentru pensionari, participarea la ateliere de decorațiuni, colindatul împreună sau pregătirea gustărilor tradiționale oferă vârstnicilor șansa de a întâlni oameni noi, de a socializa și de a construi legături care pot continua dincolo de perioada sărbătorilor.

Sprijinul celor apropiați și utilizarea tehnologiei contribuie, de asemenea, la reducerea izolării. Apelurile video cu copiii sau nepoții, ajutorul la treburile casnice, decorarea casei împreună și participarea la evenimente locale permit seniorilor să simtă prezența și grija celor din jur, transformând Crăciunul într-un timp plin de conexiune, voie bună și amintiri pozitive, dovedind că niciodată nu este prea târziu să creezi momente de bucurie și apropiere.

Chiar și cu cele mai bune intenții, încercările de a sprijini persoanele singure în perioada sărbătorilor trebuie să țină cont de nevoile și preferințele acestora. De exemplu, un vârstnic cu anxietate socială ar putea simți mai multă izolare dacă este invitat la un eveniment mare și zgomotos, unde ceilalți participanți se cunosc între ei și împărtășesc experiențe comune, decât dacă ar petrece timp într-un cadru mai restrâns, confortabil și familiar.

Cu puțină imaginație și creativitate, bâtrânii care sunt singuri pot deveni parte dîntr-o poveste plină de iubire și atenție, trasformând sărbătorile într-o amintire plină de zâmbete, râsete și fericire.