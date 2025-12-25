International

Papa Leon, mesaj de pace la nivel global: Războaiele lasă în urma sa ruine şi răni deschise

Papa Leon, mesaj de pace la nivel global: Războaiele lasă în urma sa ruine şi răni deschisePapa Leon al XIV-lea. Sursa foto: Captură video Youtube
Papa Leon al XIV-lea a denunţat joi, în predica de Crăciun din Bazilica Sf. Petru de la Vatican, „absurditatea” discursurilor belicoase şi „rănile deschise” lăsate de războaie, menționând situaţia din Fâşia Gaza şi transmiţând un mesaj de pace la nivel global, în favoarea încetării masacrelor. „Fragilă este carnea populaţiilor vulnerabile, încercate de atâtea războaie în curs sau terminate, care lasă în urma sa ruine şi răni deschise”, a spus Suveranul Pontif, în timpul slujbei de Crăciun.

Papa Leon deplânge situația palestinienilor

Papa Leon al XIV-lea, care s-a remarcat față de predecesorul său, Francisc I, printr-un stil mai discret și mai puțin politic, deplânge constant situația populației palestiniene, de la alegerea sa la conducerea Bisericii Catolice, în mai 2025.

Suveranul Pontif a declarat că se gândeşte la „corturile din Fâşia Gaza, expuse de săptămâni ploii, vântului şi frigului”, în timp ce sute de mii de locuitori ai fâşiei se confruntă cu ploi de iarnă în condiţii extreme.

Papa Leon, mesaj în fața a mii de credincioşi

În faţa a mii de credincioşi, Suveranul Pontif a deplâns folosirea „minţilor şi vieţilor tinerilor, constrânşi să ia armele” şi a denunţat „minciunile celor care îi trimit să moară”.

„Celor care se află între ruinele unui oraş de reconstruit (le spun că) este o nouă zi, şi noi participăm la acest moment de cotitură. Pacea există, este deja ărintre noi. Aşa le-a spus Isus discipolilor”, a mai spus acesta.

În pofida apelului la un armistiţiu de o zi, de Crăciun, luptele continuă în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Ucraina, unde războiul face ravagii de aproape patru ani.

„Singura soluţie” pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu

Luna trecută, Suveranul Pontif, în vârstă de 70 de ani, afirma că înfiinţarea unui stat palestinian reprezintă „singura soluţie” pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu.

Armistiţiul fragil instituit în octombrie în Fâşia Gaza a făcut posibilă reluarea sărbătorilor festive la Betleem. Miercuri, în Ajunul Crăciunului, zeci de persoane au participat la o slujbă oficiată în singura biserică catolică romană din acest teritoriu palestinian, situată în oraşul Gaza.

