ONU: Gaza are peste 75% din populație expusă riscului de foamete extremă

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri că peste 75% din populația Fâșiei Gaza rămâne expusă riscului de insecuritate alimentară extremă, însă situația foametei a fost „întârziată” ca urmare a creșterii ajutorului umanitar, potrivit EFE.

Guterres a subliniat că, în prezent, mai multe persoane au acces la alimente, prin pregătirea zilnică a peste 1,5 milioane de mese calde și distribuirea de pachete de asistență alimentară pe întreg teritoriul enclavei palestiniene.

De asemenea, a evidențiat progresele privind accesul la apă potabilă, redeschiderea unor centre de sănătate și reacția umanitară rapidă după recentele furtuni, prin oferirea de corturi, pături și haine.

Secretarul general al ONU a anunțat că aceste progrese se datorează ajutorului umanitar, implicării statelor membre și unei cooperări mai strânse cu Centrul de Coordonare Militaro-Civil, însă a avertizat că oamenii se află într-un „pericol constant”.

Potrivit ONU, aproximativ 1,6 milioane de persoane din Gaza se confruntă cu niveluri extreme de insecuritate alimentară și cu riscuri critice de malnutriție.

Antonio Guterres a declarat că este consternat de amploarea suferinței civililor, amintind că mai multe familii trăiesc în condiții extreme, iar adulți și copii sunt nevoiți să doarmă în corturi inundate, în timp ce clădiri avariate de bombardamentele israeliene se prăbușesc din cauza ploii și a vântului.

De asemenea, el a denunțat faptul că serviciile de bază - apă, canalizare, spitale și brutării - întâmpină în continuare dificultăți în procesul de redresare, din cauza distrugerilor, lipsei de provizii și restricțiilor privind intrarea materialelor în enclavă, și a reamintit că, în peste jumătate din teritoriu, unde trupele israeliene rămân desfășurate, zone agricole întinse și cartiere întregi sunt inaccesibile.

Secretarul general al ONU a reiterat necesitatea urgentă a unui armistițiu „cu adevărat durabil”, a deschiderii mai multor puncte de trecere a frontierei, a ridicării restricțiilor asupra bunurilor esențiale, a stabilirii unor rute sigure în interiorul Fâșiei Gaza, a unei finanțări susținute și a accesului neîngrădit pentru organizațiile umanitare, inclusiv ONG-uri.