Primul corp nou al unui spital județean construit în România după 1989, la Bistrița. Rogobete: Este un moment istoric

Primul corp nou al unui spital județean construit în România după 1989, la Bistrița. Rogobete: Este un moment istoricNoul corp al Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud. Sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat finalizarea, prin PNRR, a primului corp nou de spital județean construit în România după 1989, la Bistrița. „Este o zi istorică pentru sănătatea românească”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Rogobete: „Un moment care marchează o schimbare reală”

Ministrul Sănătății a afirmat că astăzi s-au finalizat construcția și dotarea primului corp de clădire al unui spital județean realizat de la zero după Revoluție. „Un moment care marchează o schimbare reală, vizibilă şi ireversibilă în modul în care România investeşte în sănătate. După ani în care am vorbit despre nevoi, planuri şi întârzieri, astăzi avem rezultate concrete, care schimbă realitatea medicală pentru oameni”, a mai scris acesta.

Potrivit ministrului, noul corp al Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud reprezintă cel mai mare proiect de sănătate realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în județ și una dintre cele mai mari investiții din fonduri europene nerambursabile pentru sănătate, la nivel național.

„Cu o investiție totală de peste 606 milioane de lei, spitalul aduce 235 de paturi și o organizare medicală construită logic: secții esențiale, bloc operator modern, cardiologie intervențională cu sală hibridă de angiografie, neurochirurgie, neurologie, gastroenterologie intervențională, ginecologie, ORL, hemodializă și recuperare neurologică”, a mai scris acesta.

Darryl Nirenberg a fost confirmat de Senatul SUA ca ambasador al Statelor Unite în România
Putin susține că „mingea este în terenul Ucrainei” și al aliaților europeni în privința negocierilor de pace
Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Digitalizarea, integrată din faza inițială a proiectului

Ministrul a menționat că digitalizarea este integrată încă de la început, iar paturile sunt conectate la un sistem informatic care permite acces rapid la datele pacientului, monitorizare la distanță și colaborare medicală în timp real, inclusiv pentru obținerea unei a doua opinii în cazurile critice.

„În paralel, corpul vechi de clădire a trecut printr-un amplu proces de modernizare: reabilitarea clădirilor existente, dotarea cu echipamente moderne și digitalizarea fluxurilor medicale. Astăzi vorbim despre o unitate medicală care poate răspunde real nevoilor comunității”, a mai scris Rogobete.

Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud

Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud. Sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Peste 200 de medici lucrează la Spitalul Județean din Bistrița-Năsăud

Ministrul Sănătății a anunțat că, în prezent, 240 de medici profesează în unitate și au ales să lucreze în Bistrița-Năsăud datorită infrastructurii și stabilității.

„Pentru mine, acest moment are și o încărcătură personală profundă. Cunosc acest proiect încă din perioada în care eram secretar de stat și coordonam PNRR în sănătate, când era doar pe hârtie, într-o listă de investiții care părea imposibil de dus la capăt. Astăzi, când am văzut clădirea nouă finalizată – prima din PNRR – am stat câteva secunde și mi-am amintit toți anii de muncă, presiune și responsabilitate care au făcut posibil acest rezultat”, a mai scris acesta.

Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
