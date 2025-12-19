Primul corp nou al unui spital județean construit în România după 1989, la Bistrița. Rogobete: Este un moment istoric

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat finalizarea, prin PNRR, a primului corp nou de spital județean construit în România după 1989, la Bistrița. „Este o zi istorică pentru sănătatea românească”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Sănătății a afirmat că astăzi s-au finalizat construcția și dotarea primului corp de clădire al unui spital județean realizat de la zero după Revoluție. „Un moment care marchează o schimbare reală, vizibilă şi ireversibilă în modul în care România investeşte în sănătate. După ani în care am vorbit despre nevoi, planuri şi întârzieri, astăzi avem rezultate concrete, care schimbă realitatea medicală pentru oameni”, a mai scris acesta.

Potrivit ministrului, noul corp al Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud reprezintă cel mai mare proiect de sănătate realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în județ și una dintre cele mai mari investiții din fonduri europene nerambursabile pentru sănătate, la nivel național.

Ministrul a menționat că digitalizarea este integrată încă de la început, iar paturile sunt conectate la un sistem informatic care permite acces rapid la datele pacientului, monitorizare la distanță și colaborare medicală în timp real, inclusiv pentru obținerea unei a doua opinii în cazurile critice.

„În paralel, corpul vechi de clădire a trecut printr-un amplu proces de modernizare: reabilitarea clădirilor existente, dotarea cu echipamente moderne și digitalizarea fluxurilor medicale. Astăzi vorbim despre o unitate medicală care poate răspunde real nevoilor comunității”, a mai scris Rogobete.

Ministrul Sănătății a anunțat că, în prezent, 240 de medici profesează în unitate și au ales să lucreze în Bistrița-Năsăud datorită infrastructurii și stabilității.