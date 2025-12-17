Cîțu, despre invocarea PNRR pentru creșterea taxelor: Este o decizie politică a guvernului

Fostul premier Florin Cîțu a afirmat că invocarea PNRR pentru creșterea taxelor reprezintă un argument fals. „Nu scrie nicăieri în PNRR că trebuie crescute impozitele pe proprietate”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Politicianul a declarat că, deși nu îi face plăcere să îl contrazică pe premier, consideră acest lucru necesar și susține că invocarea PNRR pentru a justifica creșterea taxelor pe proprietate este falsă.

„Nu scrie nicăieri în PNRR că trebuie crescute impozitele pe proprietate. Este o decizie politică a guvernului. Din contră, în PNRR scrie explicit că atât contribuțiile sociale, cât și impozitul pe proprietate trebuie să aibă un nivel care să promoveze creșterea economică sustenabilă. (Traduc pentru socialiști: contribuțiile și impozitele trebuie să scadă, nu să crească.)”, a mai adăugat acesta.

Fostul premier a declarat că Guvernul trebuie să dezvolte un sistem informatic operațional pentru evaluarea proprietăților, iar impozitul să fie stabilit în funcție de valoarea rezultată.

„Guvernul trebuie să dezvolte un sistem informatic operațional de evaluare a proprietăților, iar impozitul să fie calculat în funcție de această valoare. Atât. P.S.: venituri la buget în RO 35.5% din PIB > 34% din PIB media veniturilor la buget în țările membre OECD”, a mai scris acesta.

De cealaltă parte, președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, la Londra, că impozitele pe proprietate nu au fost majorate de aproximativ 15 ani și că ajustarea anunțată trebuie analizată în raport cu situația fiscală actuală.

Șeful statului a explicat că majorarea nu este una dorită, însă nu poate fi considerată o „catastrofă”.

„Realitatea este că impozitele pe proprietate n-au mai fost mărite de prin anii 2010 şi această creștere pe care o propune, pe care a agreat-o Coaliţia şi care acum va fi materializată legislativ este mai mică decât rata inflației din momentul în care nu s-au mai mărit aceste impozite pe proprietate. Nu-i o fericire, dar, în opinia mea, nu este nici o catastrofă”, a spus președintele, care se află într-o vizită oficială în Marea Britanie.