Ludovic Orban își pregătește revenirea. Culisele negocierilor cu Ilie Bolojan

Ludovic Orban și Ilie Bolojan poartă negocieri pentru comasarea prin absorbție a formațiunii Forța Dreptei în PNL. Orban a explicat că nu este vorba despre o revenire personală în partid, ci despre consolidarea PNL prin readucerea liberalilor de dreapta din cadrul Forța Dreptei.

„Nu e vorba de revenirea mea în PNL, este vorba despre începerea unui proces de negociere pentru comasarea prin absorbție a Forța Dreptei în cadrul PNL. Asta presupune mandate de negociere din partea forurilor statutare ale ambelor partide, o negociere propriu-zisă și materializarea negocierilor. Suntem în faza în care am avut o discuție cu domnul Ilie Bolojan și am constatat că există deschidere de ambele părți pentru acest dialog”, a spus Orban la B1 TV.

Liderul Forța Dreptei a declarat că va anunța public concluziile negocierilor doar atunci când acestea vor duce la rezultate concrete.

„Când voi avea ceva de anunțat pe tema asta, sigur, de comun acord, o voi face public. Sunt un om transparent”, a adăugat el.

Potrivit STIRIPESURSE.RO, Ilie Bolojan și Ludovic Orban ar fi ajuns la un acord, iar Orban urmează să revină în PNL. Informația ar fi stârnit reacții puternice în interiorul partidului.

„Observ că se vorbește tot mai mult de revenirea în PNL a lui Ludovic Orban. Asta după ce a înjurat la greu liderii PNL și pe Klaus Iohannis. „PNL este sluga PSD”, spunea în ultimii doi ani Orban, același Orban care a fost instalat de două ori ca premier cu voturile PSD, condus de Marcel Ciolacu. Iohannis a fost bun pentru Orban cât timp l-a susținut în fruntea partidului și a guvernului. După ce nu l-a mai susținut, nu a mai fost bun. Nici Nicușor Dan nu a mai fost bun după ce l-a trimis pe Orban în șomaj, la pensie.

Înțeleg ca prin ușa din dos este urcat direct în sufrageria partidului, un alt individ care a atacat frecvent PNL, Dragoș Pâslaru. “PNL și PSD aceiași mizerie”, spunea des omul lui Cioloș, acum artizan al userizării PNL”, a scris Florin Roman pe Facebook.

Florin Roman a criticat dur posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL, afirmând că reformarea partidului nu poate începe „cu bunicul Orban”. El susține că Ilie Bolojan ar trebui să fie conștient că Orban ar putea încerca să preia controlul asupra poziției liderului PNL, așa cum ar fi procedat anterior cu Crin Antonescu, Tăriceanu, Cîțu, Ciucă și Iohannis.

„Nu cred că reformarea PNL poate începe cu bunicul Orban, iar Ilie Bolojan trebuie să știe că îl bagă pe dracu în casă. În secunda doi, Orban va începe să uzurpe poziția lui Bolojan, așa cum a făcut cu Crin Antonescu, Tăriceanu, Cîțu, Ciucă și Iohannis”, a continuat el.

Roman a acuzat că Orban își construiește oportunitățile politice pe baza atacurilor la adresa PNL și a promis să „îi ofere toate discursurile” în care acesta a criticat partidul.

„Îi voi face cadou lui Orban toate discursurile în care a atacat furibund liderii PNL. Se pare că se coafează o nouă modă: cu cât înjuri mai tare PNL, cu atât ai mai multe oportunități de a te urca pe munca membrilor de partid și a partidului pe care l-ai denigrat.

Ambele partide, atât Forța Dreptei cât și Reper au trecut prin filtrul alegerilor locale. Rezultat: zero barat! Să înțeleg că cele două partide asigură „combustibilul” necesar PNL, condus de Ilie Bolojan? Rămâne PNL un partid național, tradițional, sau se îndreaptă spre progresism? Sau spre userizare, într-un partid pe care Cioloș doar l-a folosit în interes personal, când a fost numit comisar european, iar apoi a atacat PNL în permanență?

În interiorul partidului, Ilie Bolojan a respins întotdeauna apropierea PNL de Cioloș. O să vedem cât de curând ce mai valorează o vorbă în politica dâmbovițeană. Am spus asta și la congres”, a mai arătat Florin Roman.