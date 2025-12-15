Deputatul Florin Roman: Orban va uzurpa poziția lui Bolojan dacă revine în PNL

Deputatul Florin Roman a declarat, despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL, că reformarea partidului nu poate începe, în opinia sa, cu „bunicul Orban”. „Ilie Bolojan trebuie să știe ca il baga pe dracu in casa. În secunda doi, Orban va începe să uzurpe poziția lui Bolojan, așa cum a făcut cu Crin Antonescu, Tăriceanu, Cîțu, Ciucă și Iohannis”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Deputatul a declarat că, în spațiul public, se discută tot mai des despre o posibilă revenire a lui Ludovic Orban în PNL, în ciuda criticilor pe care acesta le-a formulat în ultimii ani la adresa conducerii partidului și a lui Klaus Iohannis. El a amintit că Ludovic Orban a susținut în repetate rânduri că „PNL este sluga PSD”, deși a fost numit de două ori premier cu voturile social-democraților.

„Iohannis a fost bun pentru Orban cat timp l-a susținut în fruntea partidului și a guvernului. După ce nu l-a mai susținut, nu a mai fost bun. Nici Nicușor Dan nu a mai fost bun după ce l-a trimis pe Orban în șomaj, la pensie”, a scris acesta.

El a adăugat: „Înțeleg ca prin ușa din dos este urcat direct în sufrageria partidului, un alt individ care a atacat frecvent PNL, Dragoș Pâslaru. “PNL și PSD aceiași mizerie”, spunea des omul lui Ciolos, acum artizan al userizarii PNL”.

Florin Roman a afirmat că reformarea PNL nu poate începe cu revenirea lui Ludovic Orban și a avertizat că Ilie Bolojan ar trebui să fie conștient de riscurile unei astfel de decizii.

„Nu cred ca reformarea PNL poate începe cu bunicul Orban, iar Ilie Bolojan trebuie să știe ca il baga pe dracu in casa. În secunda doi, Orban va începe să uzurpe poziția lui Bolojan, așa cum a făcut cu Crin Antonescu, Tăriceanu, Cîțu, Ciucă și Iohannis. Ii voi face cadou lui Orban toate discursurile in care a atacat furibund liderii PNL. Se pare ca se coafeaza o noua modă: cu cât înjuri mai tare PNL, cu atât ai mai multe oportunități de a te urca pe munca membrilor de partid și a partidului pe care l-ai denigrat”, a mai spus acesta.

Deputatul a afirmat că atât Forța Dreptei, cât și REPER au trecut prin testul alegerilor locale fără a obține rezultate.

„Să înțeleg ca cele două partide asigură „combustibilul” necesar PNL, condus de Ilie Bolojan? Rămâne PNL un partid național, tradițional, sau se îndreaptă spre progresism? Sau spre userizare, într-un partid pe care Ciolos doar l-a folosit în interes personal, când a fost numit comisar european, iar apoi a atacat PNL în permanență? În interiorul partidului, Ilie Bolojan a respins intotdeauna apropierea PNL de Ciolos. O să vedem cât de curând ce mai valorează o vorbă în politica dâmbovițeană. Am spus asta și la congres”, a mai scris acesta.