Lucian Viziru, de urgență la spital. Suferă de o boală neurologică rară

Artistul Lucian Viziru, în vârstă de 49 de ani, a trecut prin momente dificile în acest weekend și a cerut de urgență ajutorul medicilor. Actorul a povestit pe Instagram că a ajuns la camera de gardă din cauza unei afecțiuni neurologice extrem de dureroase, care a recidivat violent după mai bine de un deceniu de la primele simptome.

Deși este o prezență carismatică și mereu activă, Lucian Viziru duce o luptă tăcută încă din anul 2015 cu nevralgia de trigemen. Această boală afectează nervul cranian responsabil de sensibilitatea feței, iar crizele sunt descrise de pacienți ca fiind aproape insuportabile.

Artistul a ales să fie transparent cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale, postând un mesaj direct de pe holurile spitalului. „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026. De data asta, este o nevralgie de trigemen, care mă sâcâie din 2015. Caut clinică/neurolog bun pe nevralgia de trigemen”, a scris Lucian Viziru pe Instagram.

Nevralgia de trigemen este adesea supranumită „boala sinucigașilor” din cauza intensității durerii, care seamănă cu niște șocuri electrice ce apar brusc. Gesturi banale, precum vorbitul, mestecatul sau chiar o briză de vânt rece, pot declanșa crize atroce.

Problemele de sănătate apar într-un moment de efervescență profesională pentru Viziru. După ce a locuit timp de șapte ani în Germania alături de familie, artistul s-a stabilit din nou în România, unde s-a relansat în industria cinematografică. El a spus că experiența în străinătate l-a ajutat să aprecieze mai mult evoluția țării sale natale.

„În principiu aș vrea să rămân aici. Nu mai vreau să plec. Îmi place România în momentul de față. România a crescut foarte mult în ultimii ani. Am avut o perioadă de vreo 6-7 ani în care n-am mai fost deloc în România și, când m-am întors, am găsit-o foarte bine, în creștere din foarte multe puncte de vedere.”

Deși s-a ocupat de producția filmului „Norocoșii” și lucrează deja la noi proiecte, starea sa de sănătate a devenit acum prioritară. Lucian Viziru a recunoscut că, deși planul său este să rămână în țară, viața este imprevizibilă. „Și cred că s-ar putea să rămânem aici, dar nu mai spun că nu mai plec niciodată, că nu se știe…”.

În prezent, Lucian Viziru se află în etapa de căutare a unui specialist neurolog care să îi ofere un tratament mai eficient pentru a ține sub control durerile faciale.