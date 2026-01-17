Motivul incredibil pentru care Lucian Viziru a plecat din PRO. „Nu mai voiam să le dau bani”

Lucian Viziru a povestit la un podcast care a fost motivul halucinant pentru care a pus pauză carierei în televiziune. Doi dintre cei mai apropiași oameni au fost la baza deciziei lui.

Artistul a dezvăluit că la baza deciziei de a pleca din PRO nu a stat vreo analiză temeinică. Ci mai degrabă o necesitate care venea din faptul că nu a știut să spună nu. „Unul dintre motivele pentru care am vrut să plec din trustul PRO a fost ca să nu le mai dau lor bani.

El nu știu dacă el (n.r.-fratele) știe, dacă i-am spus vreodată, dar acesta a fost motivul. Ca să nu mai am bani. Pentru că eu nu eram în stare să le spun lor nu. Nici lu tata, nici lui. Lui îi dădeam adiacent”, a povestit actorul.

Mai mult, Lucian Viziru a explicat că el a fost și victima șantajului emoțional. „Din ce mi-a spus tata mie, el (n.r.-are o altă variantă) eu îi dădeam tatălui nostru bani, iar tata îi acoperea găurile lui Augustin.

Asta este varianta mea și a tatălui meu. Și la un moment dat le-am zis, știți ce?! Eu nu mai am! Nu sunt în stare să vă spun nu, tata începea să plângă să facă ca toate alea. Augustin ușor nu prea aveam cu ce. Eu îl iubesc pe tata, dar a greșit față de mine”, a mai declarat artistul.

Frații Viziru se înțeleg acum mult mai bine după ce ani de zile nu și-au vorbit. Dependența de jocuri de noroc a lui Augustin, dar și modul în care acesta a ales să își trăiască viața a fost mărul discordiei.

În ultimii, ani fratele lui Lucian Viziru s-a mai potolit, drept urmare și relația dintre ei doi s-a îmbunătățit.