Actorul român de care s-a îndrăgostit Gabriela Spanic. L-a invitat la ea, dar a refuzat
- Emma Cristescu
- 18 octombrie 2025, 15:42
Fanii telenovelei Numai iubirea își amintesc cu siguranță sărutul pasional dintre Lucian Viziru și Gabriela Spanic, din 2004, care a stârnit atunci numeroase speculații despre relația lor din culise. După o perioadă lungă în care a păstrat tăcerea, actorul a povestit despre acel moment.
Lucian Viziru, despre relația cu Gabriela Spanic
Viziru a recunoscut că secvența „a fost cu limba” și a stârnit multe reacții la vremea respectivă. Actorul a spus că și-ar fi dorit mai mult de la Gabriela Spanic, dar că venise la București cu fostul ei iubit.
„Aia a fost tot ce s-a întâmplat. Eu sigur aș fi vrut mai mult, cred că și ea ar fi vrut mai mult, numai că ea venise la București cu managerul ei, care era și fostul ei iubit de care tocmai se despărțise de vreo trei zile sau ceva de genul asta.”
Cei doi au păstrat legătura o perioadă, au încercat să se vadă, însă nu s-a concretizat nimic. Lucian Viziru a povestit că Gabriela l-a invitat la ea acasă, dar că a decis să nu meargă.
A refuzat-o
„Am mai vorbit la telefon. Vorbit la modul că ea nu vorbea decât limba spaniolă, iar eu mă apucasem de limba spaniolă. Am reușit să stăm de vorbă la un moment dat, m-a invitat acolo, unde locuia ea, în Florida, dar până la urmă m-am hotărât că nu vreau să mă duc. Atunci am simțit că e ceva între noi.”
Lucian Viziru s-a căsătorit cu colega din liceu
Pe lângă aceste amintiri din carieră, Lucian Viziru a făcut și dezvăluiri emoționante despre viața sa personală și iubirea care i-a marcat destinul. Actorul a povestit cum a ajuns să se căsătorească cu marea lui iubire din liceu, Ema.
„Eu îmi aduc atât aminte, eu stăteam cu capul în poala ei și am văzut la un moment dat o stea căzătoare. Am zis: ‘Ce dorință să îmi pun? Vreau ca cea de lângă mine să fie nevasta mea.’ Nu s-a întâmplat atunci, în liceu, s-a întâmplat cu 17 ani mai târziu, în același loc.
Pur și simplu, nu știu ce m-a apucat și am simțit că trebuie să o cer de soție. Dar, din păcate, fără inel, motiv pentru care i l-am oferit abia acum 3 zile.”
