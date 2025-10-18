Actorul român de care s-a îndrăgostit Gabriela Spanic. L-a invitat la ea, dar a refuzat

Fanii telenovelei Numai iubirea își amintesc cu siguranță sărutul pasional dintre Lucian Viziru și Gabriela Spanic, din 2004, care a stârnit atunci numeroase speculații despre relația lor din culise. După o perioadă lungă în care a păstrat tăcerea, actorul a povestit despre acel moment.

Viziru a recunoscut că secvența „a fost cu limba” și a stârnit multe reacții la vremea respectivă. Actorul a spus că și-ar fi dorit mai mult de la Gabriela Spanic, dar că venise la București cu fostul ei iubit.

„Aia a fost tot ce s-a întâmplat. Eu sigur aș fi vrut mai mult, cred că și ea ar fi vrut mai mult, numai că ea venise la București cu managerul ei, care era și fostul ei iubit de care tocmai se despărțise de vreo trei zile sau ceva de genul asta.”

Cei doi au păstrat legătura o perioadă, au încercat să se vadă, însă nu s-a concretizat nimic. Lucian Viziru a povestit că Gabriela l-a invitat la ea acasă, dar că a decis să nu meargă.

„Am mai vorbit la telefon. Vorbit la modul că ea nu vorbea decât limba spaniolă, iar eu mă apucasem de limba spaniolă. Am reușit să stăm de vorbă la un moment dat, m-a invitat acolo, unde locuia ea, în Florida, dar până la urmă m-am hotărât că nu vreau să mă duc. Atunci am simțit că e ceva între noi.”

Pe lângă aceste amintiri din carieră, Lucian Viziru a făcut și dezvăluiri emoționante despre viața sa personală și iubirea care i-a marcat destinul. Actorul a povestit cum a ajuns să se căsătorească cu marea lui iubire din liceu, Ema.