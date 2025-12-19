Lucrări de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, anunțate de Apele Române

Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a anunțat, vineri, intervenţii de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova. „Administrația Națională „Apele Române”, în colaborare cu Exploatare Sistem Zonal Prahova SA (ESZ Prahova), a început pregătirea lucrărilor de reparare a Bazinului de Apă Curată (BAC) Voila”, a anunțat ANAR, într-un comunicat.

ANAR a anunțat că, împreună cu Exploatarea Sistemului Zonal Prahova (ESZ PH), a început pregătirea lucrărilor de reparare a Bazinului de Apă Curată Voila, în baza Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Prahova, după constatarea unei situaţii de urgenţă la sistemul de alimentare cu apă.

La solicitarea Apelor Române, prin hotărârea CJSU s-a decis realizarea, în regim de urgenţă, a lucrărilor de stabilizare şi etanşare la Bazinul de Apă Curată Lunca Mare – Voila, precum şi realizarea unui by-pass provizoriu la conducta de aducţiune, pe tronsonul afectat, pe o distanţă de aproximativ 200 de metri, dintr-o lungime totală a conductei de 1.400 de metri.

Anterior solicitării, echipele Apelor Române (SGA Prahova, SGA Ialomiţa) şi ale ESZ PH au realizat o inspecţie preliminară în teren, necesară stabilirii materialelor necesare.

În urma acestei inspecţii, echipele Apelor Române au început intervenţia în regim de urgenţă. Lucrările urmăresc reducerea infiltraţiilor care afectează aproximativ 3.000 de metri pătraţi, dintr-o suprafaţă totală a bazinului de 30.000 de metri pătraţi. În acest context, au fost transferate materiale de intervenţie de la SGA Galaţi, SGA Vaslui şi ABA Prut–Bârlad, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, lucrările de intervenţie, realizate din forţe şi surse proprii ale ANAR, constau în îndepărtarea şi reaşezarea sedimentelor în cuveta BAC-ului, acoperirea zonelor cu plăci dislocate cu geomembrană bentonitică şi realizarea unui strat de protecţie din saci de nisip, amplasaţi peste geomembrană.

Pentru repararea conductei de aducţiune, vor fi contractate, în regim de urgenţă, lucrări de proiectare şi execuţie necesare realizării unui by-pass de aproximativ 200 de metri liniari, care presupun săpături şi amplasarea de conducte.

Bazinul de Apă Curată Voila face parte din patrimoniul Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi este exploatat de ESZ Prahova. Acesta funcţionează ca rezervă de apă sau acumulare tampon şi asigură un volum de 200–250 de mii de metri cubi de apă pentru Staţia de Tratare Voila.

Din acest bazin porneşte o conductă de aducţiune cu diametrul de 1.400 mm, care poate alimenta direct staţia de tratare. Bazinul de Apă Curată Voila este o sursă de rezervă importantă pentru tratarea apei, folosită în special atunci când apa evacuată din acumularea Paltinu are valori ridicate de turbiditate.

Conform Hotărârii CJSU Prahova, lucrările aprobate urmează să fie finalizate cel târziu până la 15 ianuarie 2026, în funcţie de condiţiile din teren.