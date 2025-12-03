Nicușor Dan, despre scandalul apei potabile din Dâmbovița și Prahova: „Vinovăția este la Apele Române”

Președintele Nicușor Dan a reacționat la solicitările privind demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, după criza apei potabile din Dâmbovița și Prahova.

Șeful statului afirmă că acuzațiile au un puternic caracter politic, fiind lansate în ultima săptămână de campanie, și indică Apele Române drept instituția responsabilă. Primele rezultate ale controlului sunt așteptate vineri.

Criza apei potabile din județele Dâmbovița și Prahova a devenit, pe finalul campaniei electorale, unul dintre cele mai tensionate subiecte de pe agenda publică. Apariția suspiciunilor privind contaminarea apei, măsurile de urgență luate de autorități și presiunea momentului electoral au creat un climat puternic politizat, în care responsabilitățile sunt disputate intens.

În acest context, președintelui Nicușor Dan i s-a cerut să reacționeze la solicitările venite din spațiul public și politic privind demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Răspunsul său a fost tranșant: în opinia sa, scandalul este folosit electoral, iar responsabilitatea pentru problemele apărute nu aparține Ministerului Mediului, ci instituției Apele Române.

Declarațiile sale au venit într-un moment în care presiunea politică este maximă, iar criza apei generează temeri reale în rândul populației celor două județe afectate.

Nicușor Dan și-a început poziția publică prin a atrage atenția asupra contextului politic al momentului.

„În primul rând să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, deci să citim aceste declaraţii în această cheie”, a declarat șeful statului, sugerând că solicitările privind demisia ministrului Mediului sunt mai degrabă instrumente politice decât analize obiective ale situației.

Această precizare deschide discuția despre modul în care crizele administrative devin deseori muniție electorală, mai ales pe final de campanie, când mesajele politice se radicalizează. Președintele a insistat că, înainte de orice acuzație, trebuie stabilite clar responsabilitățile.

În explicațiile sale, președintele a mutat centrul de greutate al responsabilității către Apele Române.

„Evident că în urma unei astfel de situaţii trebuie să stabilim vinovaţii. În opinia mea, dar bineînţeles că sunt autorităţi de control care vor face asta, în opinia mea vinovăţia este la Apele Române”, a afirmat el.

Apele Române este instituția responsabilă de evaluarea, monitorizarea și gestionarea riscurilor hidrologice, inclusiv verificarea documentațiilor tehnice privind lucrările, infrastructura și posibilele riscuri de contaminare.

În sprijinul afirmațiilor sale, Nicușor Dan a subliniat că există deja un control oficial în desfășurare.

„Înţeleg că este un control, pentru care vom avea o primă evaluare vineri, în care va fi stabilită situaţia de fapt şi în urma acestei evaluări o să tragem cu toţii concluzii”, a explicat el.

Președintele a făcut și o paralelă cu o situație petrecută în urmă cu șase luni, la Salina Pride, unde autoritățile au validat documentații tehnice care ulterior s-au dovedit a fi incomplete.

„Vă aduc aminte că acum şase luni am avut cumva acelaşi lucru la Salina Pride. Noi avem nişte proiectanţi, proiectanţii ăia fac nişte proiecte, după care se duc la autorităţile statului şi ei scriu toţi acolo că nu e niciun pericol. Şi se întâmplă că, ce zic ei că nu e un pericol, se întâmplă că plouă sau în fine nişte fenomene şi aceste pericole nu au fost prevenite. Asta e situaţia generală”, a declarat șeful statului.

Președintele a extins explicația la nivel sistemic, semnalând o problemă structurală: calitatea resursei umane din instituțiile publice.

„Am spus de mai multe ori despre calitatea oamenilor care lucrează în diferite instituţii ale statului şi va fi un proces până când o să ajungem să avem în instituţiile statului angajări, şi mai ales la poziţii de conducere, că aici este ceea ce contează, pe criterii de meritocraţie”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că, în ultimele zile, discuțiile sale s-au purtat mai des cu ministrul Energiei, întrucât și infrastructura energetică din zonă a necesitat verificări în contextul crizei.

„Pe partea de energie, în momentul de faţă, lucrurile sunt acoperite”, a explicat președintele.

Cele două domenii — apă și energie — sunt interconectate, iar verificarea simultană a ambelor sisteme este necesară pentru a evita blocaje suplimentare.