Criza de apă din Prahova ne obligă să importăm energie. Senatorul PSD Daniel Zamfir: „Ministra Mediului trebuie demisă urgent”. Exclusiv

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, consideră că principalii vinovați pentru criza de apă din județul Prahova, care afectează peste 100.000 de locuitori și s-a soldat recent și cu întreruperea activității centralei electrice de la Brazi, sunt Ministerul Mediului și conducerea Administrației Naționale „Apele Române”. Ca urmare, senatorul consideră că ministra Mediului, Diana Buzoianu, trebuie demisă urgent de premierul Bolojan.

În contextul agravării crizei prelungită de apă din Prahova, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a cerut demisia directorului Exploatare Sistem Zonal Prahova. O solicitare pe care liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, o consideră o vânătoare de țapi ispășitori pentru o decizie care aparține, de fapt, ministerului și Administrației Naționale „Apele Române”.

„Dna ministru a cerut, am înțeles, două demisii, a directorului de la Exploatare Sistem Zonal Prahova și a celui de la operatorul regional HidroPrahova. Ori, aici discutăm de două companii care distribuie apa. HidroPrahova este cea care distribuie apa populației, dar distribuie ceea ce Apele Române trebuia să-i dea. Dar toate datele arată că Apele Române nu au fost în stare să livreze apă, întrucât în baraj se adunase mai mult mâl. Așadar, doamna ministru caută acum «acari Păun», principalul vinovat fiind domnia sa”, a declarat Daniel Zamfir în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

Potrivit senatorului PSD, ministrul Mediului a făcut „presiuni uriașe” asupra directorului general de la Apele Române, care, la rândul său, a făcut presiuni asupra celor de la Exploatare Sistem Zonal Prahova pentru ca să golească Barajul de la Paltinu. „Deși toate informațiile arătau că este o acțiune nepotrivită. Pe de-o parte, pentru că se desfășoară în luna octombrie-noiembrie, într-o perioadă în care vremea nu-ți permite o astfel de acțiune. Și, în al doilea rând, toate datele arătau că felul în care a fost făcută această operațiune comporta acest risc de a rămâne fără apă”, a precizat Daniel Zamfir.

Iar consecințele acestor decizii sunt extrem de grave – dincolo de faptul că peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă și producția de energie electrică de la centrala de la Brazi a fost oprită. „Ceea ce va însemna, cel puțin pentru o perioadă, energie electrică mult mai scumpă, întrucât România va fi nevoită să importe 10% din energia pe care o producea centrala de la Brazi”, subliniază senatorul PSD, care consideră că „doamna ministru trebuie să răspundă politic. Domnia sa este cea care l-a pus în funcție pe directorul general al Apelor Române, Florin Ghiță, care este pupilul său. De asemenea, luna trecută a pus în funcție un director general adjunct la Apele Române care nu are nicio pregătire în domeniu, este un jurist care a fost reprezentantul USR în Biroul Electoral Tulcea.”

Daniel Zamfir apreciază că este și o problemă de competență: „Vă readuc aminte că domia sa a insistat în ședința care a avut loc la Prefectura Prahova să se livreze apă menajeră pe rețeaua de apă potabilă. Aceasta ca să vedeți nivelul de competență despre care vorbim. Este limpede pentru mine că doamna ministru nu mai are ce căuta în această funcție. Ea trebuie demisă urgent de premierul Bolojan.”

Liderul senatorilor PSD susține că scuza invocată de ministrul Mediului, că nu a fost informată, sau că cei de la Apele Române, conducerea de la București, nu știau ce se întâmplă la Paltinu este „o poveste”. „Și dacă lucrurile astea se întâmplau, cei de la Apele Române sunt principalii vinovați. Nu poți să nu știi luni de zile ce se întâmplă la tine în ogradă. Adică se golește un baraj în România și nu știu Apele Române sau Ministerul Mediului? Dacă nu știi ce se întâmplă sub tine, n-ai ce căuta acolo, este limpede!”, punctează Daniel Zamfir.

Senatorul PSD a solicitat și la finalul lunii septembrie demisia ministrului Mediului, pentru faptul că blochează proiectele mai multor hidrocentrale, prin întârzierea avizelor de mediu.

„Uitându-mă ieri în presă și văzând atitudinea domniei sale, constat că este fix aceeași cu a unor ONG-uri de mediu. Și aici nu vreau să generalizez – nu toate ONG-urile au aceeași abordare, dar există anumite ONG-uri care sunt în jurul domniei sale și care au interese contrare României. Văd că acum, în toată criza de la Barajul Paltinu, doamna ministru iarăși ridică problema hidrocentralelor. Și aici făcea referire la barajul de la Siriu, unde a solicitat de la Hidroelectrica o nouă analiză și așa mai departe. Nu pot să exclud, văzând atitudinea domniei sale, care este în concordanță cu ceea ce doresc anumite ONG-uri care sunt preocupate doar de blocarea proiectelor energetice ale României, că nu este nimic întâmplător”, a mai precizat Daniel Zamfir.

Concluzia sa este că: „orice săptămână pe care doamna ministru o petrece în fruntea ministerului este împotriva României”.