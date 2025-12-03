Bolojan, vizită oficială la Viena. După întâlnirea cu Stocker, premierul va discuta cu Orban în Ungaria

Premierul Ilie Bolojan efectuează, miercuri și joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, la invitația cancelarului federal Christian Stocker.

Agenda include discuții bilaterale la nivel înalt, întâlniri cu reprezentanți ai Guvernului austriac, subiecte energetice și participarea la recepția organizată cu ocazia Zilei Naționale a României.

Înainte de sosirea la Viena, șeful Executivului român urmează să se oprească la Budapesta pentru o întrevedere cu premierul Ungariei, Viktor Orban.

Potrivit informațiilor comunicate de Guvern, premierul Ilie Bolojan se află în Austria la invitația omologului austriac.

Programul cuprinde convorbiri oficiale și consultări în format extins cu membrii Executivului de la Viena.

Cancelarul Christian Stocker va fi însoțit de ministrul federal pentru Europa, Integrare şi Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei şi Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, şi ministrul federal al Finanţelor, Markus Marterbauer.

Întâlnirile vor include discuții tête-à-tête, o sesiune plenară și un dejun de lucru oferit de cancelarul federal, la care sunt invitați reprezentanți ai companiilor din ambele state.

Premierul va participa și la recepția de Ziua Națională a României, organizată de Ambasada României în Austria.

Reprezentanții Guvernului au precizat că „obiectivul principal al vizitei este consolidarea relaţiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât şi economic şi o coordonare mai strânsă în plan regional şi european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră”.

Potrivit acelorași informații, cooperarea economică va include domenii cu potențial de creștere a investițiilor.

Pe agenda întrevederii se află și discuții privind susținerea Austriei în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Un capitol distinct îl reprezintă colaborarea în domeniul energiei.

Executivul de la București a transmis că „asigurarea unor preţuri accesibile ale energiei electrice pentru populaţie şi competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României”.

În același comunicat se subliniază că „îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră” va fi un subiect discutat de premierul Ilie Bolojan cu cancelarul federal Christian Stocker.

Guvernul menționează că pentru „progrese reale” este necesar un dialog cu statele direct implicate în funcționarea actualelor interconectări.

Înainte de vizita la Viena, premierul român are programată o oprire la Budapesta, unde va discuta cu premierul Ungariei, Viktor Orban.

La întrevedere va participa și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Conform datelor anunțate, discuțiile se vor concentra pe cooperarea dintre România, Ungaria și Austria în vederea dezvoltării interconectărilor energetice la nivel regional.

Premierul Ilie Bolojan este însoțit în Austria de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și secretarul de stat Dragoș Hotea.