Grindeanu o vrea demisă pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reluat criticile privind criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița. El a atacat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, susținând că ar fi trebuit să se deplaseze la fața locului pentru a evalua situația și a găsi soluții mai rapide.

Grindeanu afirmă că o astfel de solicitare ar fi trebuit să vină până acum din partea premierului Bolojan. Reprezentantul PSD subliniat că nu încearcă să identifice vinovați, ci urmărește găsirea de soluții pentru remedierea situației.

Grindeanu a atras atenția că avertismentele și informările transmise anterior, inclusiv de prefect, nu au fost luate în considerare de Apele Române, ceea ce a condus la agravarea crizei.

„Din păcate pare că nu e sub control. Eu nu caut vinovați și rolul meu nu e să găsească vinovați. Fac tot ce pot și încerc să țin legătura cu colegii mei să ajutăm să se remedieze această situație scăpată de sub control. Dincolo de aruncarea pisicii dintr-o parte în alta, lucrurile n-au fost urmărie așa cum trebuie că am vazut că au existat informări din timp cum că ar putea exista situații de urgență, informări din partea prefectului dacă nu mă înșel, sunt lucruri pe care reformiștii de la Apele Române nu le-au luat în calcul”, a arătat el.

El a subliniat că, pentru cetățenii afectați, prioritar este rezolvarea problemei, nu identificarea vinovaților. De asemenea, liderul PSD spune că Diana Buzoianu ar fi trebuit să se deplaseze la fața locului pentru a evalua personal situația și a încerca să remedieze problemele create.

„Asta e o treabă care în acest moment prea puțin interesează pe românii de acolo. Pe ei îi interesează să rezolve problema, iar eu dacă aș fi în locul doamnei ministru m-aș duce acolo să încerc să rezolv această problemă, să rezolv ce am încurcat”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri.

Liderul PSD solicită implicarea directă a autorităților în județele afectate de criza apei potabile.

Potrivit liderului PSD, toți cei care au responsabilități directe în gestionarea situației ar trebui să se deplaseze imediat în zonele afectate pentru a evalua personal problemele și pentru a găsi soluții rapide.

„Cam toți cei implicați ar trebui să se ducă de urgență acolo. Sigur, nu e rostul meu să dau ordine de acest tip, treaba asta trebuie s-o facă prim-ministrul”, a adăugat liderul PSD.

Criza apei potabile din județele Dâmbovița și Prahova se agravează, după ce centrala pe gaze naturale de la Brazi a OMV Petrom a fost nevoită să oprească două grupuri de producție din cauza lipsei de apă. Centrala furnizează aproximativ 10% din energia totală la nivel național.

În acest context, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, solicită demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe care o acuză că reprezintă un risc pentru securitatea energetică a României. Zamfir susține că gestionarea deficitară a crizei apei a condus la situații critice pentru infrastructura energetică a țării.

„MINISTRA USR A MEDIULUI, PERICOL PENTRU SECURITATEA NATIONALA! OMV a iesit din sistemul energetic national (unde au 10%) din cauza sistarii apei !!! Acum se discuta despre intreruperea activitatii Rafinariei de la Brazi!!! Romania va fi nevoita sa importe energie electrica scumpa din cauza ministrei inconstiente! Dle prim ministru, demiteti-o de urgenta pe calamitatea de la ministerul Mediului!”, a spus Daniel Zamfir.