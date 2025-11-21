Restricții de circulație pe Valea Oltului în intervalul 21 noiembrie - 19 decembrie. Se lucrează la viaductul Cârligu Mic

Traficul pe Valea Oltului va fi restricționat în perioada 21 noiembrie – 19 decembrie, din cauza lucrărilor de întreținere a viaductului Cârligu Mic, potrivit Centrul Infotrafic din IGPR. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu atenție și să se informeze asupra traseelor alternative din timp.

În perioada 21 noiembrie – 19 decembrie 2025, vor avea loc lucrări de întreținere la viaductul Cârligu Mic, atât ziua, cât și noaptea. Autoritățile anunță că intervențiile se vor desfășura pe DN 7, între kilometrii 200+500 de metri și 201+500 de metri.

Tronsonul vizat se află în afara localității Călimănești, județul Vâlcea. Centrul Infotrafic din IGPR precizează că, pe durata lucrărilor, vor fi impuse restricții de circulație, iar șoferii trebuie să circule cu atenție.

Circulația rutieră pe tronsonul afectat se va desfășura alternativ, pe un singur sens. Autoritățile vor dirija traficul prin piloți de circulație și semafoare. Măsurile sunt menite să asigure desfășurarea lucrărilor de întreținere în condiții de siguranță. Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea temporară în perioada lucrărilor.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte indicațiile piloților de trafic și ale semaforelor temporare. De asemenea, autoritățile recomandă planificarea traseelor în avans pentru a evita întârzierile. Se sugerează utilizarea aplicațiilor de navigație pentru monitorizarea în timp real a coloanelor și a eventualelor blocaje.

CNAIR și IGPR au anunțat că între 28 noiembrie și 1 decembrie nu vor fi instituite restricții de circulație pe DN 7. Ziua de 1 decembrie, fiind liberă, va permite trafic normal, fără opriri sau semaforizări în zona lucrărilor.

Măsura a fost luată pentru a nu afecta fluxul de turiști în perioada minivacanței. Aceasta include deplasări către stațiunile din Vâlcea, Valea Oltului și Valea Prahovei, în contextul sărbătorii Zilei Naționale.