Două persoane, reținute după depistarea unui camion cu arme și muniții la vama Albița

Eepublica Moldova. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, după ce într-un camion cu numere de înmatriculare din Republica Moldova au fost depistate, în noaptea de 20 noiembrie, arme de foc și muniții, la vama Albița. Instituțiile de drept anunță că au fost ridicate mai multe probe, iar investigațiile continuă. Urmărirea penală a fost pornită pentru contrabandă cu arme de foc, mărfuri strategice, dispozitive militare și materiale explozive.

„Pe caz a fost pornită urmărirea penală pentru introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova, atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât și prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a armelor și munițiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esențiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane”, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Conform informațiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina.

Inspectoratul General al Poliției a precizat că modelele armelor despre care s-a vorbit astăzi în spațiul public nu corespund celor depistate la vamă.

Procurorii PCCOCS au creat un grup mixt de urmărire penală, în care, pe lângă ofițerii de urmărire penală și de investigație ai Serviciului Vamal, au fost incluși ofițeri din cadrul Inspectoratului Național de Investigații și ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

PCCOCS a precizat că dosarul este în curs de investigare, iar detalii vor fi comunicate ulterior.

Cazul camionului încărcat cu muniție de război ar putea ajunge pe masa Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Vicepreședintele comisiei, Renato Usatîi, susține că armele ar proveni din Ucraina și solicită audieri urgente la următoarea ședință.

Potrivit lui Usatîi, în remorca camionului ar fi fost depistate inclusiv muniții de tip FIM-92 Stinger, un sistem portabil antiaerian cu rază de acțiune de până la 4,8 kilometri, armament extrem de periculos, care nu se află în dotarea Republicii Moldova.

„Dacă erau doar șapte aceste Stinger-e în acest camion... Pe teritoriul Republicii Moldova, așa tip de armament nu există. Pentru mine era important să stabilesc ce tipuri de armament erau în acest camion, ca să putem stabili proveniența lor. Apare întrebarea: câte dintre ele ar putea să rămână astăzi în țară?”, a întrebat Usatîi.

Deputatul a menționat că peste 3.000 de sisteme Stinger au fost livrate Ucrainei de Statele Unite, iar alte sute au fost furnizate de state europene, sugerând că transportul reținut ar putea proveni de pe teritoriul ucrainean.

El a anunțat că va solicita includerea subiectului pe ordinea de zi a ședinței din 26 noiembrie, la care sunt deja planificate audieri legate de traficul de droguri.

Usatîi consideră necesară implicarea autorităților din Republica Moldova, România și Ucraina într-o anchetă comună și transparentă.

Vicepreședintele comisiei a spus că, deși vameșii moldoveni și autoritățile române au acționat corect, instituțiile responsabile de securitatea internă SIS, IGP și Ministerul Afacerilor Interne, trebuie să explice cum un astfel de transport periculos a circulat nestingherit pe teritoriul Republicii Moldova.

„Nu este vorba despre un armament simplu, ci despre un tip de muniție care pune în pericol viața cetățenilor și securitatea Republicii Moldova și a altor state vizate”, a adăugat acesta.

Incidentul a fost înregistrat în jurul orei 03:00, când un camion cu o remorcă de tip container a ajuns la vama Albița pentru a ieși din Republica Moldova. Șoferul, un cetățean moldovean, a declarat că transporta „elemente metalice”. Controlul vamal a scos însă la iveală componente asemănătoare lansatoarelor de rachete.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova confirmă cazul, dar refuză să ofere detalii suplimentare „pentru a nu afecta acțiunile procesuale și măsurile specifice de securitate națională”.

„Suspiciunile inițiale au fost semnalate de funcționarul vamal al Republicii Moldova, care a informat colegii din cadrul autorității vamale române. A fost dispusă scanarea camionului pe sensul de ieșire, operațiune realizată de partea română.”

Camionul a fost sigilat, iar șoferul este documentat de oamenii legii. Autoritățile din Republica Moldova colaborează cu cele române și analizează proveniența armelor.