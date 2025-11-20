Arme la vama Albiţa. Ce spun autorităţile de la Chişinău

Republica Moldova. Procuratura pentru Combatterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS) au pornit un dosar penal în cazul contrabandei cu arme, depistate de vameşii români la punctul de frontieră Leuşeni-Albiţa.

Un camion încărcat cu arme şi muniţii, care venea din Republica Moldova a fost oprit noaptea trecută de vameştii români la punctul de trecere a frontierei Leuşeni – Albiţa. Vameșii au oprit camionul, l-au scanat și a reieșit că în camion se aflau componente care puteau fi inclusiv lansatoare de rachete.

Conform declaraţiei, în containerul care avea sigiliul vamei moldoveneşt, se aflau „elemente metalice”. Camionul a fost sigilat, iar experţii de la Arme și Muniții au început inventarierea lotului de arme şi muniţii, potrivit Antena 3 CNN.

Şoferul camionul a declarat că marfa urma să ajungă în Israel.

Pentru investigaţii, la Albiţa a venit o delegaţie din partea Republicii Moldova, din care fac parte procurori, responsabili de la vamă şi de la Poliţie.

Ofiţerul de presă al PCCOCS, Emil Gaitur, a comunicat pentru EvZ că instituţia s-a autosesizat în cazul contrabandei cu arme, depastat la frontiera moldo-român.

„Procurorii PCCOCS s-au autosesizat pe faptul contrabandei cu muniții la ieşirea din Republica Moldova spre România, în noaptea dinspre miercuri spre joi. Cazul este în curs de investigare, astfel încât amǎnunte urmeazǎ sǎ comunicǎm la un stadiu ulterior”, a spus Emil Gaitur.

Lotul de arme depistat de vameşii români ar putea proveni de la depozitul din satul Colbasna din stânga Nistrului.

Solicitată de EvZ, Ala Diaconu, ofiţerul de presă al Ministerului Apărării de la Chişinău, a declarat că Armata nu este implicată în contrabanda cu arme depistată la Albiţa.

Întrebată dacă armele ar putea fi sustrase de la vre-un depozit al Armatei Naţionale, reprezentata Ministerului Apărării a răspuns: „S-au făcut verificări. Nu au avut loc sustrageri din depozitele Armatei Naţionale”.

Anterior au fost înregistrate câteva cazuri de contracarare a tentativelor de contrabandă cu arme pe cale aeriană. În urma investigaţiilor, s-a constatat că armele au fost sustrase de la depozitul fostei armate sovietice de la Colbasna.

Complexul ocupă aproximativ o sută de hectare, unde se estimează că au fost depozitate până la 50.000 de tone de arme și muniții. În prezent, mai sunt aproximativ 20.000 de tone de muniție.

Depozitele au fost construite în anii 1940. O parte considerabilă din acest arsenal a fost adusă aici când armata sovietică s-a retras din Cehoslovacia și din Germania de Est, la începutul anilor '90.

Lansator de rachete

Serviciul al Republicii Moldova au declarat că lotul de lansatoare de rachete a fost depistat de vameşii români datorită vameşilor moldoveni.

„În cadrul controlului coordonat de la frontiera moldo-română, suspiciunile inițiale au fost semnalate de funcționarul vamal al Republicii Moldova, care a informat colegii din cadrul autorității vamale române. În baza acestor indicii, de comun acord, a fost dispusă efectuarea scanării mijlocului de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova, operațiune realizată de către partea română, conform procedurilor stabilite.

Ca urmare a celor constatate, în Republica Moldova a fost inițiată urmărirea penală, iar cazul este investigat de către autoritățile competente din domeniul securității, potrivit cadrului legal. Serviciul Vamal acordă întregul suport organelor de anchetă și menține o comunicare permanentă cu autoritățile române implicate”, se arată într-un comunicat al Serviciului Vamal.

Instituţia nu a răspuns la întrebarea de ce camionul cu arme a fost lăsat să treacă în România şi nu a fost oprit în Republica Moldova, dacă existau suspiciuni că tranporta lansatoare de rachetă.

„Având în vedere caracterul investigațiilor aflate în desfășurare, nu pot fi oferite detalii suplimentare la această etapă, pentru a nu afecta acțiunile procesuale și măsurile specifice de securitate națională. Vom reveni cu informații atunci când evoluția anchetei va permite”, a explicat Serviciul Vamal.

Solicitate de EvZ, mai multe instituţii de la Chişinău au spus că nu au nicio implicareContainerul încărcat cu armament avea sigiliul unui birou vamal. Există suspiciuni, că în în schemă ar fi implicat şeful unui birou vamal, aflat în relaţii de rudenie cu un fost şef de la CNA.

O altă versiune e că ar fi vorba de o provocare intenţionată.