Rețea de 2,1 milioane de euro destructurată. 16 persoane reținute în operațiunea coordonată de Republica Moldova și UE

Republica Moldova. O amplă operațiune internațională, coordonată de Eurojust și Europol și desfășurată simultan în mai multe state europene, a dus la destructurarea unei rețele specializate în producerea și transportul amfetaminei pe teritoriul Europei. Autoritățile din Republica Moldova au avut un rol central în anchetă, după ce au identificat două laboratoare clandestine care funcționau în nordul țării.

Potrivit informațiilor prezentate, gruparea reușise să pună în circulație aproximativ 30 kg de amfetamină, cu o valoare estimată la 2,1 milioane de euro, echivalentul a circa 42 de milioane de lei. În total, 16 persoane au fost reținute în cinci state: 11 în Cehia, două în Ungaria, două în Republica Moldova și una în Bulgaria.

„Investigația a început în 2023, când Poliția de Frontieră a obținut primele informații despre acțiuni suspecte în nordul țării”, a declarat șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, pe 14 noiembrie, într-o conferință de presă.

Pe parcursul anchetei, dimensiunea reală a rețelei a devenit evidentă.

„A fost clar că avem de-a face cu o structură foarte bine organizată, conectată cu laboratoare din alte state și cu rute de transport special pregătite pentru droguri”, a explicat Galușca.

Pentru gestionarea investigației, Republica Moldova a format o echipă comună de anchetă împreună cu autoritățile din Cehia, România, Ungaria și Bulgaria. Europol și Eurojust au coordonat schimbul de informații și acțiunile operative, perchezițiile și reținerile fiind sincronizate în timp real.

În laboratoarele depistate în Republica Moldova au fost găsite substanțe chimice, echipamente de producere, reziduuri, droguri gata pentru livrare, precum și importante cantități de precursori.

„Au fost ridicate 5 kg de amfetamină, 40 kg de pastile cu efedrină, 100 kg de precursori chimici și două mașini pregătite pentru a ascunde drogurile în compartimente speciale”, a detaliat șeful Direcției investigarea criminalității transfrontaliere, Eugen Bătâr.

Gruparea folosea metode ingenioase pentru transport: ascunzișuri în autoturisme sau dizolvarea drogurilor în alcool și alte băuturi, pentru a evita detectarea la frontieră. Ulterior, substanțele erau extrase în laboratoare din alte țări și revândute pe piața europeană.

În total, au fost efectuate 18 percheziții în Moldova, Cehia și Ungaria. Printre persoanele reținute se numără doi lideri ai rețelei, unul fiind cetățean moldovean cu antecedente în traficul internațional de cocaină. Acesta a fost prins în flagrant delict în Cehia, având asupra sa patru kilograme de amfetamină.

În Republica Moldova, două persoane au fost reținute: una responsabilă de producerea drogurilor și alta implicată în transport. Ambele au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. În celelalte state implicate au fost emise mandate europene de arestare.

Pe tot parcursul operațiunii, transporturile de amfetamină au fost monitorizate și menținute sub controlul organelor de drept. „Niciun gram nu a ajuns pe piața neagră. Totul a fost monitorizat și scos din circuit”, a precizat șeful PCCOCS, Victor Furtună.

Procurorii atrag atenția asupra gravității fenomenului drogurilor sintetice și asupra implicării masive a tinerilor în astfel de activități ilegale.

„Circulația ilegală a drogurilor lovește direct în tineri. Majoritatea celor implicați sunt persoane tinere, iar consumatorii la fel. Legea nu permite altă pedeapsă decât închisoarea pentru astfel de fapte”, a subliniat Furtună, precizând că 60% din sentințele din 2023 în dosarele PCCOCS au vizat traficul de droguri.

Operațiunea a mobilizat zeci de ofițeri și procurori din mai multe țări, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor conexiunilor rețelei.