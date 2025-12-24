Cum își petrece Papa Leon al XIV-lea nopțile în care are insomnii

Papa Leon al XIV-lea își petrece primele ore ale dimineții, atunci când are insomnii, învățând limba germană cu ajutorul aplicației „Duolingo”, continuând totodată tradiția de a juca jocuri de cuvinte online, în special alături de fratele său, John Prevost, potrivit La Repubblica.

Informația a fost dezvăluită de cotidianul La Repubblica, care a explicat că, în urmă cu câteva săptămâni, utilizatorii platformei de învățare a limbilor străine au observat că, la ora 03:00, un utilizator cu numele „Robert” se conecta cu numele de utilizator „@drprevost”, identic cu cel folosit de pontif înainte de alegerea sa ca papă.

Informația a fost confirmată de fratele papei, John Prevost, într-o declarație pentru National Catholic Reporter (NCR). „N-am nicio îndoială, studiază limba germană”, a afirmat acesta despre Leon al XIV-lea, care, pe lângă engleză, limba sa maternă, vorbește fluent spaniola, italiana și franceza, precum și puțină portugheză.

Spre deosebire de papa Francisc, care nu aprecia tehnologia, Robert Francis Prevost, născut la Chicago, în Statele Unite, în urmă cu 70 de ani, folosește un telefon mobil și comunică în mod regulat cu prietenii și colegii prin e-mail și WhatsApp.

De asemenea, el petrece câteva minute în fiecare seară, înainte de culcare, jucând „Wordle” și „Words With Friends” online, mai ales alături de fratele său, John Prevost, ca modalitate de relaxare și de menținere a legăturii cu familia.

„Se deşteaptă înainte de şase, dar ştiu că, uneori, dacă se trezeşte în toiul nopţii, joacă 'Words with Friends', iar eu îi spun: 'Ce faci de joci asta la 03:00?'; 'Nu puteam să dorm', a spus fratele său, pentru NCR.

Pasionat de sport, papa Leon al XIV-lea a luat în calcul instalarea unei mici săli de sport atât în Palatul Apostolic, cât și la reședința sa din Castel Gandolfo, potrivit unor surse media citate de La Repubblica.

De asemenea, în zilele libere, papa joacă tenis și înoată.