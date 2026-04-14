Catolicul JD Vance, sfat pentru Papa Leon, după conflictul cu Trump: Ar fi mai bine ca Vaticanul să se limiteze la probleme morale

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat la Fox News, că Vaticanul ar trebui „să se limiteze la probleme morale”, în contextul declarațiilor dintre președintele Donald Trump și Papa Leon al XIV-lea, care a afirmat că nu îi este „frică” de administrația americană și a criticat războiul.

Vicepreședintele american JD Vance, convertit la catolicism în 2019, a declarat luni că Vaticanul ar trebui să evite implicarea în chestiuni politice și să rămână în zona morală.

„Da, cred că, în anumite cazuri, ar fi mai bine ca Vaticanul să se liniteze la probleme morale (...) şi să lase-l lase pe preşedintele Statelor Unite să se ocupe de stabilirea politicii americen”, a declarat acesta la Fox News.

Conflictul a escaladat după ce Donald Trump a declarat duminică că nu este un „mare fan” al primului Papă american din istorie, la o zi după o alocuțiune dură a Suveranului Pontif despre războiul din Iran. Președintele american l-a acuzat pe Papa Leon al XIV-lea că susține programul iranian de înarmare nucleară, că s-a opus operațiunii americane din Venezuela, din ianuarie, de capturare a lui Nicolas Maduro și că se întâlnește cu fostul președinte democrat Barack Obama, între altele.

Ulterior, Trump a declarat că nu intenționează să îi ceară scuze Suveranului Pontif, pe care l-a catalogat drept „foarte slab”.

Papa Leon al XIV-lea i-a răspuns lui Donald Trump, declarând că Biserica Catolică are „datoria morală să se exprime foarte clar împotriva războiului”, reafirmând poziția constantă a instituției pe tema conflictelor armate. Suveranul Pontif a insistat că mesajul transmis de Vatican rămâne neschimbat, subliniind că „Mesajul este mereu acelaşi: promovarea păcii”.

În același context, Papa a respins orice presiune politică, afirmând că „Nu mi-e frică nici de administraţia Trump şi nici să spun sus şi tare mesajul Evengheliei”. Declarațiile vin după ce liderul Bisericii Catolice a criticat public conflictul din Iran, reiterând opoziția fermă a Vaticanului față de război și pledând pentru soluții pașnice în plan internațional.

Ulterior, premierul italian a revenit cu o poziție mai fermă, declarând explicit: „Consider că vorbele preşedintelui Trump la adresa Sfântului Părinte sunt inacceptabile. Papa este capul Bisericii Catolice şi este corect şi normal ca el să facă apel la pace şi să condamne orice formă de război”. Reacția a venit în aceeași zi în care Giorgia Meloni pleca într-o vizită oficială în mai multe state din Africa, fără să facă inițial referire directă la criticile formulate de liderul american.