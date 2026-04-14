Giorgia Meloni critică declarațiile lui Donald Trump la adresa Papei Leon: „Sunt inacceptabile”

Premierul italian Giorgia Meloni a transmis printr-un comunicat de presă că afirmațiile președintelui american Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea sunt „inacceptabile”, după ce liderul de la Casa Albă l-a criticat public pe suveranul pontif pentru pozițiile sale privind războiul din Orientul Mijlociu și a transmis că nu își va cere scuze, reiterând că îl consideră „foarte slab”, în timp ce Vaticanul și scena politică italiană au reacționat în lanț.

Ulterior, aceasta a revenit cu o declarație explicită: „Consider că vorbele preşedintelui Trump la adresa Sfântului Părinte sunt inacceptabile. Papa este capul Bisericii Catolice şi este corect şi normal ca el să facă apel la pace şi să condamne orice formă de război”.

Reacția a venit în aceeași zi în care Meloni pleca într-o vizită oficială în patru țări din Africa, fără să menționeze inițial direct atacul lui Trump.

Donald Trump a criticat în termeni duri pozițiile Papei Leon al XIV-lea, spunând despre acesta că este „catastrofal în materie de politică externă” și „groaznic”. Ulterior, liderul american a transmis că nu își va cere scuze și a reluat criticile.

„Papa Leon a făcut declaraţii false. El s-a opus cu vehemenţă acţiunilor mele cu privire la Iran, iar un Iran dotat cu arme nucleare este inacceptabil”, a declarat Trump la Casa Albă.

Acesta a adăugat că Papa „dă dovadă de o mare slăbiciune în faţa criminalităţii şi a altor lucruri” și l-a descris din nou drept „foarte slab”.

În paralel, Trump a publicat o imagine generată cu inteligență artificială în care apărea într-o ipostază asemănătoare lui Iisus, gest care a stârnit indignare în rândul creștinilor, fiind considerat de unii o blasfemie. Ulterior, imaginea a fost ștearsă.

Papa Leon al XIV-lea a răspuns rapid criticilor venite din partea administrației americane, afirmând că „nu se teme” de administraţia acestuia şi promiţând că va continua să se pronunţe împotriva războiului condus de SUA în Iran şi în apărarea imigranţilor.

Suveranul pontif, liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume și episcopul Romei, a reafirmat astfel poziția Vaticanului în favoarea păcii și a protejării migranților.

Declarațiile lui Donald Trump au generat reacții în lanț în Italia, inclusiv din partea unor lideri politici care, în trecut, au avut poziții apropiate de acesta. Viceprim-ministrul Matteo Salvini a declarat: „Papa Leon este un lider spiritual pentru miliarde de catolici, dar, dincolo de asta, dacă există o persoană care luptă pentru pace, aceea este Papa Leon, aşa că atacarea lui nu pare nici înţeleaptă, nici utilă”.

Fostul premier Matteo Renzi a afirmat: „Au trecut secole de când nu s-a mai văzut un act de agresiune atât de flagrant împotriva pontifului roman. El este, la urma urmei, un făuritor de punţi, spre deosebire de Trump, un distrugător de relaţii şi de civilizaţie. Singurul avantaj este acesta: Trumpii vin şi pleacă, papii rămân”.

Reacțiile au fost însoțite și de referiri la un vechi proverb italian, „chi mangia papa crepa”, care reflectă tensiunile istorice dintre papalitate și liderii politici. Istoricul Alberto Melloni a declarat că „Trump a făcut greşeala secolului, deoarece «chi mangia papa crepa» s-a confirmat în repetate rânduri”.

Acesta a invocat exemple istorice, inclusiv conflictul dintre Casa de Savoia și Vatican în secolul al XIX-lea, în urma căruia monarhia a dispărut, în timp ce papalitatea a supraviețuit.

Antonio Spadaro, subsecretar al Dicastrului pentru Cultură și Educație al Vaticanului, a declarat: „Dacă Leon ar fi irelevant, nu ar merita niciun comentariu. În schimb, el este invocat, numit, contestat – un semn că vorbele sale contează”.

„Aici se manifestă forţa morală a Bisericii. Nu ca o contraputere, ci ca un spaţiu în care puterea este judecată după un standard pe care ea nu îl controlează”, a adăugat acesta.

Giorgia Meloni a fost singurul lider european care a participat la învestirea lui Donald Trump în 2025 și a mizat pe relația apropiată cu acesta pentru consolidarea poziției sale politice.

Cu toate acestea, Trump riscă să devină o vulnerabilitate politică, în condițiile în care 66% dintre italieni au o opinie negativă despre liderul american, iar această asociere a fost invocată ca posibil factor în contextul recent al referendumului privind reforma judiciară.

În acest context, reacția publică a premierului italian marchează o distanțare într-un moment în care criticile la adresa lui Donald Trump s-au amplificat în Italia, inclusiv în rândul liderilor politici din zona conservatoare.