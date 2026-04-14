Ce bacșiș i-a dat Trump unei femei care i-a livrat mâncare de la McDonald's la Casa Albă. Video

Trump bacsis / sursa foto: captura video https://www.youtube.com/watch?v=wic7uNgxpEo
O femeie care lucrează ca livrator la compania DoorDash i-a livrat președintelui Donald Trump mâncare de la McDonald's direct la Biroul Oval de la Casa Albă. Femeia a primit și un bacșiș destul de consistent de la șeful statului, care s-a folosit de ocazie pentru a-și lăuda legea prin care a decis eliminarea taxării ciubucului primit de aceste tipuri de angajați, potrivit Fox News.

Femeia care i-a dus mâncare lui Trump la Casa Albă speră ca legea să rămână valabilă

Sharron Simmons, prima angajată DoorDash care a livrat vreodată o masă la Casa Albă, a declarat că speră ca beneficiile pe care le culege de pe urma politicii președintelui Donald Trump de a nu taxa bacșișurile să se extindă și dincolo de perioada actuală de valabilitate din 2028.

„Ei bine, evident, ne-ar plăcea ca politica să continue, dar mă voi bucura de ea cât timp o am. Și, știți, nu este treaba mea să decid asta”, a declarat ea pentru Fox News într-un interviu de luni, la scurt timp după ce i-a livrat lui Trump o comandă de la McDonald's.

Per total, Simmons spune că crede că va câștiga acasă peste 11.000 de dolari în venituri suplimentare.

Inflația din România rămâne sub 10%. Ce servicii și produse au înregistrat cele mai mari scumpiri
Posibilă reluare a discuțiilor SUA-Iran, în cursul zilei de joi

„Cred că probabil voi economisi între 3.000 și 4.000 de dolari”, a spus Sharron Simmons, căreia președintele i-a dat un bacșiș de 100 de dolari.

Ce prevede „One Big Beautiful Bill” al lui Trump

Povestea lui Sharron Simmons este una dintre numeroasele modalități prin care Casa Albă a încercat să-și evidențieze activitatea prin intermediul proiectului de lege „One Big Beautiful Bill” al lui Trump, pachetul emblematic al președintelui privind impozitele și securitatea la frontieră.

Pe lângă reducerile de taxe pentru bacșiș, acest proiect de lege a eliminat temporar și obligațiile fiscale pentru plata orelor suplimentare, a majorat deducerea pentru seniori la 12.000 de dolari și a majorat creditul fiscal pentru copii cu 200 de dolari per copil.

Trump primind mâncare de la Mc Donald s la Biroul Oval / sursa foto: captura video

Criticii pachetului au susținut că reducerile de taxe reduc veniturile țării și contribuie la deficitul național, în timp ce susținătorii săi susțin că va crește economia prin readucerea mai multor resurse în mâinile consumatorilor.

Femeia care i-a dus mâncare lui Trump la Biroul Oval a început să lucreze ca livrator în Pandemie

Sharron Simmons s-a alăturat inițial DoorDash ca o modalitate de a genera niște venituri suplimentare, declarând că și-a început parteneriatul cu DoorDash datorită flexibilității sale după pandemia de COVID-19.

„Fac DoorDash din 2022. Și am început pur și simplu pentru că era ceva ce, după COVID și tot restul, nu trebuia să fac la birou. Și am simțit că, făcând asta, aș putea ajuta și alți oameni”, a explicat Simmons.

În ciuda incertitudinii viitoare privind calendarul actual al politicii, Simmons a spus că se va concentra asupra momentului prezent.

„[În] tinerețe, nu simțeam că vocea mea putea fi auzită. Și simt acum că suntem auziți”, a spus Simmons.

Iată, mai jos, filmarea de la PBS News:

Sever Voinescu: În afaceri, o marcă de mașină nu salvează proasta reputație
Marea problemă a societății românești: lipsa cronică de încredere
Sever Voinescu, despre marele beneficiu pe care l-a adus capitalismul

