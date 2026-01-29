Revoluție fiscală în SUA. Trump vrea să elimine impozitul pe venit

Administrația condusă de Donald Trump promovează eliminarea impozitului pe venitul personal la nivel de stat, argumentând că acest tip de taxare are efecte negative asupra economiei și influențează deciziile de relocare ale populației și capitalului, potrivit The White House.

Potrivit poziției exprimate de oficiali ai Casa Albă, impozitul pe venit ar descuraja munca, investițiile și inițiativa antreprenorială, favorizând migrația către state cu un regim fiscal mai redus.

Inițiativa este prezentată ca un argument economic adresat autorităților statale, în contextul în care administrația federală nu are competența de a impune schimbări directe în sistemele fiscale ale statelor americane.

Datele invocate de administrația americană arată că statele care nu percep impozit pe venitul personal, precum Texas, Florida sau Tennessee, au înregistrat în ultimii ani ritmuri de creștere economică peste media națională. În Statele Unite există nouă state fără acest tip de impozit, iar cinci dintre ele se află în top 10 la creșterea produsului intern brut în ultimul deceniu.

În același timp, patru dintre aceste state se regăsesc printre primele la migrația netă a populației din alte state americane. Conform poziției Casei Albe, aceste evoluții sunt asociate cu atractivitatea fiscală și cu mediul economic perceput ca fiind mai favorabil pentru rezidenți și investitori.

„Impozitul pe venit este mai dăunător pentru economie decât taxele pe consum sau pe proprietate”, a transmis administrația americană, subliniind că această formă de impozitare „descurajează munca, investițiile și inițiativa antreprenorială” și contribuie la „exodul forței de muncă și al capitalului”.

În același comunicat se arată că „statele cu impozite ridicate pe venit pierd populație, în timp ce statele fără acest impozit atrag oameni și afaceri”. De asemenea, Casa Albă susține că majorările de impozite pe venit pot genera venituri bugetare volatile, caracterizate de cicluri de tip „abundență și penurie”.

Administrația ia în calcul două variante pentru eliminarea treptată a impozitului pe venit la nivel de stat. Prima presupune înlocuirea integrală a veniturilor pierdute prin extinderea bazei de impozitare a taxei pe vânzări. A doua variantă combină extinderea taxei pe vânzări cu limitarea creșterii cheltuielilor publice.

Potrivit explicațiilor oficiale, extinderea taxei pe vânzări nu ar urma să se aplice pentru chirii sau locuințe, alimente de bază ori investiții realizate de companii, cum ar fi achiziția de echipamente sau cheltuielile de cercetare și dezvoltare.

Casa Albă susține că, pentru un stat mediu, eliminarea impozitului pe venit ar putea conduce la o creștere a PIB de până la 1,6%, la majorarea salariului mediu anual cu aproximativ 4.000 de dolari și la o creștere de până la 19% a numărului de afaceri noi.

Estimările referitoare la migrația contribuabililor cu venituri ridicate și la dinamica firmelor se bazează pe ipoteza că reforma ar fi aplicată individual de fiecare stat.

În scenariul în care toate statele ar elimina impozitul pe venit, aceste efecte ar putea fi mai reduse, potrivit aceleiași surse.

Administrația federală precizează că nu poate impune statelor schimbarea sistemului fiscal, însă își propune să ofere „argumentul economic” guvernatorilor și parlamentelor statale care analizează posibile reforme fiscale.