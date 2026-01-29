Ultimatum pe TruthSocial. Trump anunță o „armadă masivă” spre Iran, în timp ce aliații regionali închid spațiul aerian. Exclusiv

Un ultimatum pentru Iran. Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran au atins un punct critic în această dimineață, generând unde de șoc în cancelariile diplomatice din întreaga lume.

Într-o postare ca un apel de urgență, publicată la primele ore ale dimineții pe platforma sa de socializare, TruthSocial, președintele Donald Trump a lansat un avertisment sever Teheranului, anunțând desfășurarea unei forțe navale copleșitoare în regiune.

„O armadă masivă se îndreaptă către Iran”, a scris președintele american, folosind majuscule pentru a sublinia gravitatea situației. Mesajul său a continuat cu o cerere imperativă pentru liderii de la Teheran: „Sperăm că Iranul va veni rapid la masă și va negocia un acord corect și echitabil - FĂRĂ ARME NUCLEARE”.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că fereastra pentru diplomație se închide rapid. „Timpul se scurge, este cu adevărat esențial!”, a insistat Trump. Într-o subliniere rară și amenințătoare la posibilitatea unei acțiuni militare, președintele a evocat „Operațiunea Midnight Hammer”, descriind-o drept un moment de „distrugere majoră a Iranului” care a survenit după refuzul anterior al Teheranului de a negocia. „Următorul atac va fi mult mai rău!”, a avertizat el, reiterând ultimatumul: „FĂ UN ACORD!”.

Reacția Iranului a fost promptă, dar prudentă. Misiunea Iranului la ONU a transmis un comunicat în care afirmă că „Iranul este pregătit pentru dialog bazat pe respect și interese reciproce”, dar a avertizat ferm că țara „se va apăra” în fața oricărei agresiuni. În ciuda speculațiilor privind negocierile din culise, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a negat existența oricărui contact recent cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, precizând că Teheranul nu a solicitat negocieri în acest moment.

În timp ce Casa Albă forțează o rezoluție diplomatică prin presiune militară maximă, experții în securitate rămân sceptici cu privire la șansele de succes. Amiralul în retragere James Stavridis, fost comandant suprem al forțelor aliate NATO, a declarat pentru CNN că obținerea unui acord va fi extrem de dificilă.

Stavridis a descris actuala conducere de la Teheran drept „cel mai putred regim teocratic”, subliniind o diferență fundamentală față de alte state autoritare. „Nu vorbim despre oameni ca cei din Caracas, care ar putea fi dispuși să încheie o înțelegere... Aceștia sunt adepții unei linii dure în tot ceea ce fac”, a explicat amiralul, sugerând că ideologia regimului ar putea prevala asupra pragmatismului necesar supraviețuirii politice.

Situația este complicată și de refuzul aliaților tradiționali ai SUA din Golf de a se implica într-un conflict deschis. Prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, l-ar fi asigurat personal pe președintele iranian Masoud Pezeshkian că Riadul nu va permite utilizarea spațiului său aerian sau a teritoriului pentru operațiuni militare împotriva Iranului, conform agenției de stat SPA. O poziție similară a fost adoptată anterior și de Emiratele Arabe Unite. Această neutralitate strictă a vecinilor Iranului ridică probleme logistice majore pentru orice potențială ofensivă americană, limitând vectorii de atac.

Semnele unei confruntări iminente sunt vizibile și în mișcările logistice dintre Orientul Mijlociu și Europa. În ultimele 24 de ore, radarele au înregistrat o creștere semnificativă a zborurilor cargo militare ale SUA și NATO, sugerând o posibilă evacuare a personalului diplomatic neesențial și relocarea echipamentelor sensibile.

În Europa, tonul este la fel de grav. Cancelarul german Friedrich Merz a reiterat avertismentele sale anterioare, declarând că „zilele regimului iranian sunt numărate”, o poziție care aliniază Berlinul mai aproape de retorica dură a Washingtonului.

Între timp, tensiunea se resimte acut și în Turcia, un punct strategic vital pentru NATO. Forțele de securitate turce au anunțat arestarea a șase persoane suspectate de legături cu serviciile de informații iraniene, care ar fi încercat să spioneze baza aeriană americană de la Incirlik, semn că războiul din umbră este deja în plină desfășurare.

Cu o flotă americană în marș, rutele aeriene regionale blocate politic și un ultimatum pe masă, lumea așteaptă cu îngrijorare următoarea mutare într-un joc de șah geopolitic cu miză nucleară.