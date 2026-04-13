Schimbări importante în meniurile McDonald’s. Compania va oferi și energizante

Compania McDonald’s va adăuga noi băuturi în meniurile sale, dezvăluie The Wall Street Journal. Mango Pineapple Refresher și Red Bull Dragonberry Energizer se alătură noii game de băuturi a gigantului fast-food din restaurantele din SUA.

Cel mai mare lanț de burgeri din lume intră în lumea băuturilor energizante și a sucurilor carbogazoase speciale. McDonald’s va oferi un Red Bull Dragonberry Energizer ca parte a unei revizuiri mai ample a meniului său de băuturi reci în restaurantele sale din SUA la sfârșitul acestui an, potrivit unor persoane familiarizate cu situația și documentelor companiei consultate de The Wall Street Journal.

Noile băuturi, programate să fie lansate luna viitoare, includ un Dirty Dr Pepper și un Mango Pineapple Refresher, conform documentelor. Se așteaptă ca gama de băuturi energizante a companiei să fie vândută începând cu luna august.

Compania de fast-food a petrecut ani de zile planificându-și extinderea băuturilor, inclusiv teste ale băuturilor Sour Cherry Energy Burst și Blackberry Mint Green Tea la conceptul efemer al companiei, numit CosMc’s.

McDonald’s intenționează să vândă noile sale băuturi la prețuri sub cele ale concurenților precum Starbucks, Dutch Bros, Sonic și alte lanțuri, arată documentele.

McDonald's se așteaptă ca noile băuturi să ofere marje de profit mari francizaților, care operează cea mai mare parte a restaurantelor sale. Francizații au investit mii de dolari în echipamente noi pentru fiecare restaurant pentru a amesteca băuturile, sperând să genereze mai multe vânzări, fără a încetini serviciul, au declarat sursele. Compania a declarat că a implicat operatorii în determinarea celei mai bune modalități de preparare a băuturilor.

Vânzările de băuturi energizante și sucuri artificiale sunt în plină expansiune, deoarece americanii caută și altceva în afară de cafea și ceai pentru a-și satisface doza de cofeină și a se răsfăța.

Lanțurile de băuturi înfloritoare, precum Swig, au crescut rapid în ultimii ani, ca răspuns la cererea de așa-numite „sucuri murdare” și răcoritoare cu fructe. Băuturile energizante Dutch Bros au ajutat-o ​​să devină al treilea cel mai mare lanț de cafea din SUA.

Marii operatori de restaurante se întrec să recupereze terenul pierdut. Taco Bell a adăugat în meniul său permanent sucuri carbogazoase Mountain Dew Baja Blast și limonade Tropicana Original de calitate inferioară, în cadrul efortului lanțului de a construi o afacere cu băuturi de 5 miliarde de dolari până în 2030.

Starbucks a lansat luna aceasta propriile băuturi Refreshers cu cofeină, împreună cu opțiunea de a adăuga shot-uri energizante la linia sa existentă de băuturi fructate.

McDonald's a declarat că dorește o parte mai mare din piața globală a băuturilor, care depășește 100 de miliarde de dolari. În 2023, McDonald's a introdus ramura sa CosMc's pentru a vedea cum reacționează clienții la băuturile inovatoare. După ce compania a închis CosMc's anul trecut, a început să testeze băuturi noi în aproximativ 500 de restaurante în septembrie.

Testele au arătat că McDonald's avea nevoie de o gamă diversă de băuturi pentru a se impune pe piața aglomerată a băuturilor, a declarat Charlie Newberger, directorul global al diviziei de băuturi a lanțului. Compania a aflat, de asemenea, ce nu își doreau clienții, cum ar fi latte-urile aromate cu matcha sau turmeric vândute la CosMc's.

„Ei caută acel mic răsfăț, acel companion pentru ziua respectivă”, a declarat Newberger pentru WSJ anul trecut. „Acestea se bazează pe punctele noastre forte.”