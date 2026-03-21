Ingredientul care ar putea înlocui cafeina din energizante. Dispar efectele secundare precum nevrozitatea

Un compus rezultat în mod natural în organism după consumul de cafea începe să fie utilizat direct în băuturi energizante și suplimente, fiind prezentat ca o alternativă la cafeină. Producătorii susțin că oferă un plus de energie fără efecte precum nervozitatea sau scăderile bruște de energie, însă cercetările științifice sunt încă limitate, potrivit The Conversation.

Paraxantina este o substanță pe care organismul o produce atunci când metabolizează cafeina. În prezent, unele companii aleg să o includă direct în produse, fără a mai trece prin procesul de transformare din cafeină.

Mecanismul său de acțiune este similar: blochează adenozina, substanța chimică responsabilă pentru instalarea senzației de somn. Astfel, poate apărea o stare temporară de vigilență, cu îmbunătățirea atenției și a timpului de reacție.

Studii de dimensiuni reduse indică posibile beneficii asupra atenției, memoriei pe termen scurt și vitezei de reacție, efectele putând dura până la șase ore după administrarea unei doze de 200 mg. Există și cercetări care sugerează că paraxantina ar putea avea rezultate mai bune decât cafeina în ceea ce privește performanța cognitivă după efort fizic.

Totuși, baza științifică rămâne limitată, iar studiile independente sunt puține. În unele băuturi, cantitatea de paraxantină ajunge la 200–300 mg per porție, similară cu cea regăsită în cafeaua puternică sau în energizantele clasice.

În Europa, paraxantina este analizată ca „aliment nou”, iar testele realizate pe adulți, cu doze de până la 200 mg pe zi timp de o săptămână, au fost bine tolerate. Cu toate acestea, autoritățile atrag atenția că nu există o istorie îndelungată de utilizare în alimentație.

La fel ca în cazul cafeinei, consumul nu este recomandat copiilor sau femeilor însărcinate. Studiile pe animale indică rezultate încurajatoare, însă cercetările pe termen lung la oameni sunt încă insuficiente, iar datele despre utilizarea frecventă în doze mari lipsesc.

Produsele care conțin paraxantină sunt adesea promovate drept surse de energie „curată” sau mai stabilă. Specialiștii atrag însă atenția că aceste expresii nu au o bază științifică clară. Deși unii consumatori pot percepe efecte diferite față de cafeină, lipsesc studii clinice ample și independente care să confirme aceste diferențe.

Experții sugerează prudență în utilizare, tratând paraxantina similar cu cafeina. Este indicată folosirea celei mai mici doze eficiente, evitarea consumului în a doua parte a zilei și neasocierea cu alți stimulenți.