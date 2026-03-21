Oamenii se tem că devin dependenți de AI. Mulți folosesc zilnic aplicațiile de chat

Un amplu studiu realizat de compania Anthropic, pe un eșantion de peste 80.000 de persoane din 159 de țări, conturează o imagine complexă și uneori contradictorie a modului în care oamenii percep inteligența artificială: o tehnologie tot mai utilă în viața de zi cu zi, dar care generează în același timp îngrijorări importante.

Cercetarea scoate în evidență ceea ce autorii numesc „paradoxul luminii și umbrei” al AI. Practic, exact acele funcții pentru care utilizatorii apreciază inteligența artificială sunt și cele care provoacă cele mai multe temeri. Oamenii spun că AI le economisește timp, le simplifică munca și le crește productivitatea, însă în același timp admit că există riscul unei dependențe tot mai mari de aceste sisteme.

Dincolo de rolul său profesional, inteligența artificială este tot mai des percepută ca un sprijin în viața personală. Mulți participanți la studiu au declarat că au folosit AI în momente dificile, inclusiv pentru a face față unor pierderi sau situații stresante.

Alții au menționat că tehnologia le-a ușurat comunicarea, în special în cazul persoanelor cu dizabilități, sau i-a ajutat să gestioneze perioade tensionate, inclusiv contexte marcate de conflict.

În mediul profesional, utilizările cele mai frecvente sunt legate de automatizarea sarcinilor repetitive, ceea ce le permite utilizatorilor să câștige timp. O parte dintre respondenți spun că acest timp suplimentar este redistribuit către familie sau activități personale, ceea ce schimbă modul în care este perceput echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

Totuși, studiul evidențiază și o serie de temeri recurente. Printre cele mai menționate se află riscul de informații eronate generate de AI (27%), impactul asupra pieței muncii (22%), lipsa unui control uman real asupra deciziilor (22%), diminuarea gândirii critice (16%) și absența unei reglementări clare (15%).

Unii utilizatori recunosc că, deși inteligența artificială le simplifică activitatea, există îngrijorarea că dependența de aceste instrumente ar putea duce, în timp, la pierderea unor abilități esențiale, precum analiza independentă sau gândirea critică.

Percepția asupra AI diferă semnificativ în funcție de regiune. În America de Nord și Europa de Vest, discuția este dominată de preocupări legate de reglementare, supraveghere și efectele asupra locurilor de muncă.

În schimb, în regiuni precum Africa, America Latină și Asia de Sud, inteligența artificială este privită mai degrabă ca o oportunitate de dezvoltare economică și socială. În multe state mai puțin dezvoltate, AI este văzută chiar ca un posibil „egalizator”, capabil să ofere acces mai larg la educație și oportunități profesionale.

La nivel global, 67% dintre respondenți au o percepție pozitivă asupra inteligenței artificiale, însă doar 11% afirmă că nu au nicio temere legată de această tehnologie. Rezultatele sugerează că AI este privită nu ca o soluție perfectă și nici ca o amenințare absolută, ci ca o tehnologie puternică, cu efecte mixte.