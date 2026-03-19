Inteligența artificială îl readuce la viață pe Val Kilmer. Actorul va apărea postum într-un nou film

Actorul Val Kilmer, care a murit în 2025, va putea fi văzut pe ecran într-o producție nouă, după ce echipa filmului a apelat la tehnologie pentru a-i recrea imaginea și vocea, potrivit Variety.

Val Kilmer fusese ales pentru rolul părintelui Fintan în filmul „As Deep as the Grave”, însă problemele grave de sănătate cauzate de cancerul la gât l-au împiedicat să participe la filmări.

Regizorul și scenaristul Coerte Voorhees a explicat că întreaga construcție a personajului a fost gândită special pentru actor.

După moartea actorului, producătorii au decis să continue proiectul folosind inteligența artificială, cu acordul familiei. Tehnologia a fost utilizată pentru a reda atât vocea, cât și imaginea lui Kilmer în film.

Producătorul John Voorhees a explicat că povestea personajului include o boală gravă, ceea ce reflectă, într-un mod simbolic, realitatea prin care a trecut actorul în ultimii ani de viață.

Fiica actorului, Mercedes Kilmer, a fost implicată în proces și a susținut demersul echipei de producție.

„As Deep as the Grave” este un film independent care a întâmpinat întârzieri în producție, inclusiv din cauza pandemiei de COVID-19. Pelicula urmărește povestea unor arheologi implicați în cercetări în Canyon de Chelly, Arizona, în încercarea de a reconstrui istoria poporului Navajo.

Din distribuție mai fac parte Abigail Lawrie, Tom Felton, Wes Studi și Abigail Breslin, alături de versiunea recreată digital a lui Val Kilmer. Mercedes Kilmer a explicat că actorul ar fi susținut utilizarea acestor tehnologii.

Val Kilmer „a privit tehnologiile emergente ca pe un instrument de extindere a posibilităților povestirii”. Utilizarea inteligenței artificiale nu este complet nouă în cazul lui Val Kilmer. În 2022, actorul a folosit deja astfel de tehnologii pentru a-și recrea vocea în filmul „Top Gun: Maverick”, după ce problemele de sănătate i-au afectat capacitatea de a vorbi.

Proiectul actual marchează însă un pas mai departe, aducându-l pe ecran într-un rol complet, chiar și după dispariția sa.