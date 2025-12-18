Extrageri loto, 18 decembrie. Premii mari puse în joc înainte de Crăciun

Extrageri loto, 18 decembrie. Loteria Română a organizat joi, 18 decembrie 2025, noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, aducând în joc reporturi consistente și premii care atrag atenția participanților. Cel mai mare câștig este la Joker, unde premiul principal depășește 8 milioane de euro.

Numerele norocoase extrase joi sunt următoarele:

Loto 6/49: 12, 33, 30, 7, 17, 49 Noroc: 8 4 5 7 1 7 9 Joker: 44, 29, 27, 41, 34 Noroc Plus: 8 1 7 7 5 8 Loto 5/40: 31, 11, 22, 1, 7, 35 Super Noroc: 1 3 0 4 7 3

La categoria I a jocului Joker, reportul a urcat la 43,1 milioane de lei, iar la Loto 6/49, premiul principal depășește 6,9 milioane de lei. Pentru jocul Noroc, suma cumulată a ajuns la peste 4,6 milioane de lei, iar categoria a II-a a jocului Joker are un report de aproximativ 119.000 de lei.

Și celelalte jocuri aduc premii atractive. La Loto 5/40, premiul principal trece de 1,19 milioane de lei, iar la Super Noroc, suma cumulată disponibilă este de peste 113.000 de lei.

Extragerea numerelor norocoase va începe după ora 18:15, iar rezultatele vor fi publicate imediat pe site-ul oficial al Loteriei Române și în transmisiuni live.

În tragerile recente, desfășurate duminică, 14 decembrie, au fost acordate peste 25.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,9 milioane de lei. La începutul lunii decembrie, cu ocazia Tragerilor Speciale de Moș Nicolae, Loteria Română a oferit peste 32.000 de câștiguri, însumând aproape 2,6 milioane de lei.

Un matematician român a dezvoltat un sistem care poate crește șansele de câștig la loto. Conform lui, metoda nu garantează premiul, dar ajută la identificarea numerelor cu probabilitate mai mare de apariție, bazându-se pe analiza extragerilor anterioare și calcule statistice complexe.

„Loteria este un joc de probabilități, iar matematica poate ajuta la selectarea numerelor cu cele mai mari șanse. Nu oferă certitudini, dar poate crește șansele de succes,” explică Marin. Specialiștii atrag însă atenția că metoda trebuie utilizată cu responsabilitate și nu elimină riscul pierderii banilor în jocurile de noroc. Alții consideră că trebuie făcute mai multe verificări înainte de a lua o decizie.