Tragerea Loto, 11 decembrie. Numerele câștigătoare au fost extrase

Tragerea Loto, 11 decembrie. Numerele câștigătoare au fost extrase
O nouă tragere Loto a avut loc joi, 11 decembrie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, la câteva zile după Tragerile Speciale de Moș Nicolae din 7 decembrie, când Loteria Română a raportat peste 32.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,59 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 11 decembrie

  • Loto 6/49: 39, 4, 35, 36, 33, 6
  • Noroc: 1 4 1 0 3 1 8
  • Joker: 11, 12, 22, 5, 25 + 18
  • Noroc Plus: 2 5 4 7 2 2
  • Loto 5/40: 6, 27, 9, 31, 4, 11
  • Super Noroc: 4 4 0 9 4 3

Premiile puse în joc

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 5,46 milioane de lei, echivalentul a peste 1,07 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 4,42 milioane de lei, adică peste 869.300 de euro.

La Joker, categoria I cumulează un report de peste 42,12 milioane de lei, adică peste 8,27 milioane de euro, iar categoria a II-a însumează un report de peste 132.000 de lei, echivalentul a circa 25.900 de euro. La Noroc Plus, categoria I are în joc un report de peste 401.800 de lei, respectiv peste 78.900 de euro.

Tragerea Loto

Sursa Foto: Arhiva EVZ

La Loto 5/40, categoria I înregistrează un report de peste 1 milion de lei, echivalentul a aproximativ 197.200 de euro. La Super Noroc, reportul cumulat depășește 101.100 de lei, adică peste 19.800 de euro.

Primul mare premiu din acest an, câștigat în luna mai

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 din România a fost câștigat pe 9 noiembrie 2025. Valoarea acestuia a fost de 49.149.676,24 lei, adică peste 9,66 milioane de euro, iar biletul câștigător, jucat online pe platforma Loteriei Române, a costat 12 lei.

Primul mare premiu al anului 2025 la Loto 6/49 a fost câștigat pe 11 mai și a avut o valoare de 10.046.415,60 lei, echivalentul a aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul câștigător a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc.

Proiecte speciale