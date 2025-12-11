Tragerea Loto, 11 decembrie. Numerele câștigătoare au fost extrase

O nouă tragere Loto a avut loc joi, 11 decembrie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, la câteva zile după Tragerile Speciale de Moș Nicolae din 7 decembrie, când Loteria Română a raportat peste 32.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,59 milioane de lei.

Loto 6/49: 39, 4, 35, 36, 33, 6

Noroc: 1 4 1 0 3 1 8

Joker: 11, 12, 22, 5, 25 + 18

Noroc Plus: 2 5 4 7 2 2

Loto 5/40: 6, 27, 9, 31, 4, 11

Super Noroc: 4 4 0 9 4 3

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 5,46 milioane de lei, echivalentul a peste 1,07 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 4,42 milioane de lei, adică peste 869.300 de euro.

La Joker, categoria I cumulează un report de peste 42,12 milioane de lei, adică peste 8,27 milioane de euro, iar categoria a II-a însumează un report de peste 132.000 de lei, echivalentul a circa 25.900 de euro. La Noroc Plus, categoria I are în joc un report de peste 401.800 de lei, respectiv peste 78.900 de euro.

La Loto 5/40, categoria I înregistrează un report de peste 1 milion de lei, echivalentul a aproximativ 197.200 de euro. La Super Noroc, reportul cumulat depășește 101.100 de lei, adică peste 19.800 de euro.

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 din România a fost câștigat pe 9 noiembrie 2025. Valoarea acestuia a fost de 49.149.676,24 lei, adică peste 9,66 milioane de euro, iar biletul câștigător, jucat online pe platforma Loteriei Române, a costat 12 lei.

Primul mare premiu al anului 2025 la Loto 6/49 a fost câștigat pe 11 mai și a avut o valoare de 10.046.415,60 lei, echivalentul a aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul câștigător a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc.