Bulgaria fierbe înainte de aderarea la euro. Mii de oameni au ieșit pe străzile din Sofia și au cerut demisia guvernului

Parlamentul Bulgariei se pregăteşte să supună votului o moţiune de neîncredere împotriva guvernului condus de premierul Rosen Jeleznikov, în contextul în care tensiunile din stradă cresc de la o zi la alta. Miercuri seara, mii de bulgari au ieşit din nou pe străzile din Sofia pentru a cere demisia executivului minoritar, pe care îl acuză că a eşuat în lupta împotriva corupţiei, transmite Reuters.

Totul se întâmplă în timp ce cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană se pregăteşte pentru trecerea la euro, programată pentru 1 ianuarie 2026. Procesul reprezintă unul dintre cele mai importante momente economice pentru Bulgaria din ultimele decenii, dar vine la pachet cu presiuni politice, sociale şi financiare.

Pe faţada parlamentului din centrul capitalei au fost proiectate cu lasere mesaje precum „Demisia”, „Mafia afară” şi „Alegeri corecte”, în timp ce protestatarii au cerut schimbarea întregului sistem.

Printre cei prezenţi s-a aflat şi Dobri Lakov, un locuitor din Sofia în vârstă de 64 de ani, convins că presiunea publică va da rezultate.

„Cred că energia oamenilor îi va forţa treptat (pe guvern) să demisioneze, deoarece sunt necesare multe reforme. În primul rând, reforma judiciară. Dacă sistemul judiciar este reparat, totul va intra în ordine, absolut totul”, spune el.

Demonstraţii similare au avut loc şi în alte oraşe, fiind parte a unei mişcări de protest care continuă de săptămâni întregi, odată cu apropierea aderării la zona euro. Votul de joi va fi al şaselea test politic major pentru cabinetul Jeleznikov, instalat la putere la 15 ianuarie.

Tensiunile au crescut săptămâna trecută, când guvernul şi-a retras proiectul bugetar pentru 2026, primul calculat în euro, după ce valul de proteste a luat amploare. Opoziţia şi mai multe organizaţii civice au contestat planurile care prevedeau creşterea contribuţiilor sociale şi a impozitului pe dividende, pe motiv că acestea ar fi pus o presiune suplimentară pe populaţie.

Deşi executivul a făcut un pas înapoi, manifestaţiile nu s-au oprit, alimentate de frustrarea unei societăţi care a trecut prin şapte scrutinuri parlamentare în ultimii patru ani, fără să reuşească să depăşească blocajele politice.

„În sfârşit, a sosit momentul ca Bulgaria să revină la normalitate şi să ne eliberăm de oligarhie, de mafie şi de forţele care le reprezintă”, a afirmat Anghelin Bahcevanov, specialist IT, prezent la protest.

Agenţia bulgară BTA relatează că Boiko Borissov, fost premier şi lider al partidului GERB, a anunţat că actuala coaliţie de guvernare nu intenţionează să demisioneze înainte de aderarea la zona euro. În acelaşi timp însă, Assen Vassilev, reprezentant al partidului reformist „Continuăm schimbarea” şi unul dintre organizatorii protestelor, susţine contrariul.

„Vom intra în zona euro, chiar dacă guvernul demisionează”, a arătat el.