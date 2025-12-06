Parchetul European, percheziții de amploare în Bulgaria. Fraudă cu TVA de peste 13 milioane de euro

La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Sofia, autoritățile bulgare desfășoară, începând de ieri, peste 80 de percheziții și acțiuni de investigație pe teritoriul țării, într-un dosar privind o fraudă transfrontalieră cu TVA care ar fi provocat prejudicii estimate la peste 13 milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis de instituție. Șase cetățeni bulgari au fost reținuți în cadrul operațiunii.

Acțiunile au avut loc în nouă orașe – între care Sofia, Haskovo, Plovdiv, Ruse, Dobrich, Vratsa, Dimitrovgrad, Kozloduy și Mizia – și au fost efectuate de Direcția Generală pentru Combaterea Crimei Organizate, cu sprijinul Agenției de Stat pentru Securitate Națională din Bulgaria.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat documente, alte tipuri de probe, telefoane mobile, monede și medalii din aur folosite pentru investiții, precum și o sumă de peste 255.000 de euro (500.000 BGN) în numerar. Cum funcționa schema de fraudă cu TVA

Grupul infracțional, activ încă din anul 2019, ar fi operat o schemă de tip carusel în materie de TVA – un mecanism complex care exploatează reglementările UE referitoare la tranzacțiile transfrontaliere scutite de TVA.

Schema investigată presupunea înființarea și controlarea unor societăți de tip „comercianți fantomă”. Folosind peste 60 de firme înregistrate în Bulgaria, Grecia și România, suspecții ar fi declarat tranzacții comerciale fictive pentru a solicita rambursări de TVA la care nu aveau dreptul, întrucât furnizorii implicați – controlați tot de grup – dispăreau fără să plătească vreo taxă.

Una dintre metode presupunea raportarea unor tranzacții simulate cu furaje pentru animale, generând o cifră de afaceri declarată de peste 51 de milioane de euro. O altă schemă includea livrări fictive de bunuri din sectorul construcțiilor.

Potrivit EPPO, prejudiciul total estimat în dosar este de 13,2 milioane de euro.

Parchetul European consideră destructurarea acestor mecanisme de fraudare a TVA una dintre prioritățile sale esențiale, având în vedere că instituția investighează fraude care implică fonduri europene, dar și scheme transfrontaliere ce depășesc pragul de 10 milioane de euro.

În raportul său anual, EPPO a evidențiat existența mai multor dosare active în Bulgaria legate de utilizarea frauduloasă a fondurilor UE și de evaziunea în materie de TVA. Țara apare frecvent în anchete de amploare derulate de instituție, precum operațiunea Display – care vizează fraude în 10 state membre –, un dosar privind o fraudă de 19 milioane de euro cu telefoane mobile second-hand în șase țări, sau o schemă de 50 de milioane de euro în comerțul cu produse electronice ce implică Bulgaria, Germania și Polonia.

Prin intermediul celor peste 60 de societăți înființate în Bulgaria, Grecia și România, au fost declarate tranzacții comerciale fictive cu scopul de a obține rambursări ilegale de TVA, în condițiile în care furnizorii controlați de grup dispăreau înainte de efectuarea oricărei plăți.