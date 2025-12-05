Cinci persoane, reținute după o serie de furturi din locuințe și magazine în București

Polițiștii Capitalei - Serviciul de Investigații Criminale Sector 6 - au efectuat, în dimineața zilei de 4 decembrie, două percheziții domiciliare și au pus în aplicare cinci mandate de aducere, într-un dosar privind un grup specializat în furturi din locuințe și magazine din București, potrivit unui comunicat emis de DGPMB.

Dosarul a fost deschis la începutul lunii noiembrie, după ce o femeie de 77 de ani a reclamat că i-au fost furați 80.000 de lei din locuința din Sectorul 6, iar același mod de operare a apărut ulterior în alte cazuri care au atras atenția poliției.

Cei doi bărbați, de 35 și 38 de ani, foloseau metoda impostorului și se prezentau drept angajați ai unei companii de electricitate, cerând acces în locuință pentru „verificarea instalației”. În timp ce unul dintre bărbați ținea victima de vorbă, celălalt intra în camere și lua banii pe care îi găsea.

Astfel, pe 3 noiembrie 2025, bărbatul de 38 de ani a pășit în locuința femeii de 77 de ani, iar complicele său a furat 80.000 de lei.

Ancheta a arătat că situația nu a fost izolată. Pe 7 noiembrie, aceeași metodă a fost folosită pentru a lua 20.000 de lei din locuința unei femei din Sectorul 4.

Într-un alt caz, din 29 octombrie, un bărbat de 35 de ani, ajutat de o femeie de 39 de ani, a intrat în locuința unui bărbat sub pretextul citirii contorului electric. Femeia a profitat de un moment de neatenție și a luat 3.000 de lei. Într-un ultim caz, gruparea a încercat din nou, pe 26 noiembrie, să intre într-o locuință din Sectorul 2 folosind aceeași identitate falsă, însă tentativa nu a reușit.

Investigațiile au arătat că, pe lângă furturile din locuințe, cele trei persoane au comis și mai multe furturi din magazine Shop&Go și Mega Image din sectoarele 4, 5 și 6. În perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2025, aceștia ar fi intrat în magazine, au luat produse de pe raft și au plecat fără să le plătească. Prejudiciul este estimat la aproximativ 5.000 de lei.

Pentru a strânge probe în acest dosar, pe 4 decembrie, polițiștii au făcut două percheziții domiciliare și au ridicat bunuri considerate relevante pentru anchetă.

Cei cinci suspecți au fost găsiți și duși la audieri în baza unor mandate de aducere. După declarații, toți au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.

Recomandările poliției: