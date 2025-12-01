Muzeul Drents, avertizat înainte de jaful comorilor dacice. Ar fi putut evita furtul

Muzeul Drents din Assen, Olanda, a fost scena unui jaf spectaculos în luna ianuarie 2025, când mai multe comori românești antice au fost sustrase într-un timp record. Trei bărbați au pătruns în muzeu în doar trei minute, distrugând ușa de acces cu o bombă artizanală și două vitrine cu barosul, și au fugit cu Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice de aur.

Când poliția a sosit, făptașii dispăruseră deja. Deși trei suspecți au fost arestați, obiectele culturale vechi de peste 2.500 de ani, asigurate la 5,7 milioane de euro, sunt încă pierdute.

Cu doar patru săptămâni înainte ca expoziția „Dacia, Imperiul de Aur și Argint” să fie deschisă în iulie 2025, un expert al firmei de asigurări Aon a inspectat muzeul și a transmis avertismente clare privind securitatea. În raport se preciza că vitrinele erau mult prea fragile pentru valoarea artefactelor.

Muzeul nu a înlocuit vitrinele recomandate, iar ieșirea de urgență, spartă ulterior de hoți cu artificii Ti-rex, nu era protejată corespunzător, potrivit raportului Aon.

Unele măsuri de securitate au fost adoptate, precum întărirea ușii exterioare, dar aceste modificări au fost criticate. Fotografiile poliției au arătat un cadru din lemn cu plasă de beton construit în jurul ieșirii de urgență, despre care un expert în securitate a spus că este „o lucrare de mântuială” și nu ar fi putut opri hoții.

Ernest Oberländer Târnoveanu, fost director al Muzeului Național de Istorie al României, care a împrumutat comorile către Muzeul Drents, a declaratcă muzeul olandez i-a oferit „asigurări verbale” privind sticla rezistentă la efracție. „Am fost informat că vitrinele respectau standardele antiefracție și erau proiectate să reziste la impact mecanic timp de zece minute”, a spus el.

„În dimineața zilei de 25 ianuarie 2025, sediul Muzeului Drents din Assen a fost ținta unui atac ce a vizat sustragerea unor artefacte aflate în expoziția ‘Dacia! Kingdom of Gold and Silver’. Din informațiile furnizate de conducerea Muzeului Drents și autoritățile judiciare olandeze, este vorba despre o spargere a singurului zid exterior al clădirii, prin utilizarea unui exploziv puternic. Prin spărtură au pătruns mai multe persoane, care au sustras patru piese de patrimoniu: coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări dacice de aur de la Sarmizegetusa Regia”, a spus MNIR.

MNIR a mai precizat că restul pieselor expuse nu au fost afectate în timpul jafului. România a încasat ulterior 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru artefactele furate, însă pierderea fizică a comorilor antice rămâne o rană pentru patrimoniul cultural al țării.