Doi agenți de la Penitenciarul Jilava, reținuți. Au furnizat droguri și telefoane mobile deținuților

Autoritățile au anunțat reținerea a doi agenți de penitenciar de la Jilava, acuzați că au furnizat droguri de mare risc unor deținuți și au introdus ilegal telefoane mobile în penitenciar. Cei doi, alături de alte patru persoane cercetate, vor fi prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, după o amplă operațiune coordonată de DIICOT și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București.

Polițiștii BCCO București, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au urmărit activitatea infracțională a șase persoane acuzate de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. În cazul celor doi agenți de penitenciar, anchetatorii au reținut și infracțiunile prevăzute de art. 185 alin. 1 și 2 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate.

Din probe reiese că între iulie și octombrie 2025, cei doi ar fi obținut droguri de la ceilalți suspecți și le-ar fi introdus în penitenciar, unde urmau să fie vândute persoanelor aflate în detenție.

Anchetatorii susțin că, în aceeași perioadă, agenții ar fi introdus ilegal și telefoane mobile în spațiul de detenție, pe care le-ar fi predat unor deținuți. Activitatea lor ar fi avut caracter repetat și organizat, având același scop infracțional: furnizarea de obiecte și substanțe interzise în schimbul unor beneficii.

Rețeaua funcționa prin procurarea drogurilor din exterior, urmată de introducerea lor în penitenciar sub protecția celor doi angajați.

În cursul zilei de 2 decembrie, polițiștii au efectuat 14 percheziții, inclusiv în mai multe spații din Penitenciarul Jilava. Au fost găsite peste 40 de doze – folii, plicuri și capsule – care conțineau substanțe pulverulente, seringi hipodermice, înscrisuri, obiecte cu urme de substanțe, precum și sume de bani în lei. Toate au fost ridicate ca mijloace de probă.

Tot pe 2 decembrie 2025, procurorii DIICOT au dispus reținerea a patru persoane și plasarea altor două sub control judiciar, acestea având vârste între 24 și 47 de ani.

Pe 3 decembrie, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a persoanelor reținute. Operațiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor de penitenciare de la Jilava și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, precum și al Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București.