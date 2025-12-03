Reţea de traficanți de droguri, destructurată. Percheziții în două penitenciare din România şi în Italia. O avocată, vizată

Percheziţii masive în trei judeţe şi în două penitenciare din România, într-un dosar de trafic internaţional de droguri. Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac verificări la mai multe adrese din Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, vizând o reţea care ar fi adus droguri din străinătate şi le-ar fi introdus în penitenciare. Simultan, au loc trei descinderi şi în Italia, parte a aceluiaşi dosar cu ramificaţii internaţionale.

Gruparea investigată nu se limita doar la traficul de substanţe interzise. Ancheta arată că membrii acesteia ar fi urmărit să obţină pedepse mai mici pentru anumite persoane cercetate în dosare de droguri, prin formularea de denunţuri false. În acest context, este vizată şi o avocată, suspectată de implicare în activităţile ilegale.

Percheziţii masive în trei judeţe şi în penitenciare, într-un dosar de trafic internaţional de droguri. Poliţiştii şi procurorii efectuează miercuri 33 de percheziţii în Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, vizând o reţea care ar fi adus droguri în ţară din străinătate şi le-ar fi introdus în penitenciare. Simultan, au loc trei descinderi şi în Italia, parte a aceluiaşi dosar cu ramificaţii internaţionale.

Gruparea investigată nu se limita doar la traficul de substanţe interzise. Ancheta arată că membrii acesteia ar fi urmărit să obţină pedepse mai mici pentru anumite persoane cercetate în dosare de droguri, prin formularea de denunţuri false.

În acest context, este vizată şi o avocată, suspectată de implicare în activităţile ilegale, ceea ce ridică semne de întrebare privind eventuale complicităţi în interiorul sistemului juridic. Ancheta este în curs, iar autorităţile au subliniat că operaţiunea are caracter preventiv şi vizează destructurarea reţelei şi prevenirea introducerii de droguri în penitenciare.

„Astăzi, 3 decembrie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj –Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare 33 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Cluj, Bistriţa –Năsăud şi Mureş, inclusiv în două unităţi de penitenciar, într-o cauză având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de risc şi mare risc, trafic de droguri de risc şi mare risc, efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, spălare a banilor, constituirea unui grup infracţional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi favorizarea făptuitorului”, anunță IGPR şi DIICOT.

În baza unui ordin european de anchetă, autorităţile judiciare italiene efectuează trei percheziţii domiciliare. Operaţiunile fac parte din acelaşi dosar de trafic internaţional de droguri vizând o reţea care introducea stupefiante în penitenciare şi încerca să obţină pedepse reduse pentru anumite persoane prin denunţuri false.

„Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, mai multe persoane ar fi procurat, trimis, transportat, manipulat, deţinut şi vândut droguri de risc, mare risc şi produse psihoactive în localităţi din judeţul Cluj, dar şi în judeţele limitrofe. Cercetările efectuate au stabilit şi faptul că, în acelaşi interval de timp, o parte dintre persoanele cercetate ar fi introdus în mai multe unităţi de penitenciar diferite cantităţi de substanţe interzise, destinate comercializării către consumatori aflaţi în detenţie”, mai arată anchetatorii.

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracţională a reţelei a beneficiat de sprijinul unei avocate, care ar fi furnizat în mod repetat persoanelor cercetate informaţii obţinute de la clienţi sau din dosarele penale în care era implicată. Aceasta ar fi facilitat, de asemenea, legătura dintre persoanele cercetate şi deţinuţi, conform surselor judiciare.

Investigaţiile au arătat că, între august şi decembrie 2025, cinci dintre cei cercetaţi ar fi introdus ilegal în România droguri de risc şi mare risc, provenind în special din Italia, Spania şi Olanda.

„Pentru disimularea originii sumelor de bani obţinute din comercializarea de substanţe interzise, acestea ar fi achiziţionat bunuri mobile pe numele unor apropiaţi. În acelaşi scop, prin încheierea de contracte de lucrări fictive ar fi introdus sume cu provenienţă ilicită în circuitul financiar al unor societăţi comerciale”, mai arată IGPR şi DIICOT.

Ancheta a scos la iveală că, în septembrie 2024, patru persoane au format un grup infracţional organizat, la care ulterior s-au alăturat alte cinci persoane. Gruparea ar fi acţionat pentru a obţine pedepse mai mici pentru persoane cercetate sau trimise în judecată pentru trafic de droguri de risc şi mare risc, precum şi pentru efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse psihoactive. Membrii ar fi indus în eroare organele judiciare şi ar fi comis fapte de favorizarea făptuitorului, dar şi încălcări ale regimului armelor şi muniţiilor, potrivit procurorilor.

Cum ar fi acționat

Avocata vizată ar fi coordonat două persoane care se ocupau de întocmirea şi formularea denunţurilor, recrutarea şi cazarea celor care urmau să comită infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor, precum şi de pregătirea acestora şi punerea la dispoziţie a armelor.

„Astfel, în două situaţii, una dintre persoanele cercetate ar fi formulat denunţuri nereale privind vânzarea ilegală a unor pistoale după ce, anterior, membrii grupării ar fi recrutat persoane dispuse ca, în schimbul unor sume de bani, să îşi asume în mod fictiv deţinerea şi vânzarea armelor de foc”, mai arată sursele citate.

Audierile au loc la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj. Acţiunea, desfăşurată cu sprijinul Europol, este susţinută de poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, brigăzile de combatere a criminalităţii organizate din Târgu Mureş, Oradea, Alba Iulia şi Braşov, luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bistriţa-Năsăud, jandarmii grupărilor mobile din Cluj-Napoca şi Braşov, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud, precum şi de un echipaj canin al Direcţiei Regionale Vamale Cluj.