Alertă în Marea Neagră. Bulgaria intervine pentru a salva un petrolier rus avariat de o dronă ucraineană

Un petrolier rus aflat pe lista navelor sancționate și avariat într-un atac cu dronă al Ucrainei a ajuns vineri în apropierea coastei bulgare, determinând autoritățile din Sofia să pregătească o operațiune de salvare. Ministerul bulgar al Transporturilor a anunțat, potrivit Reuters, că acțiunea planificată a fost amânată din cauza vremii dificile, deși toate structurile maritime, poliția de frontieră și marina sunt mobilizate.

Nava în cauză a fost identificată ca petrolierul „Kairos”, vizat de sancțiuni internaționale, care fusese atacat săptămâna trecută în Marea Neagră de o dronă ucraineană, incident petrecut în zona economică exclusivă a Turciei. În urma loviturii, la bord a izbucnit un incendiu, iar echipajul a fost evacuat. Kairos este unul dintre cele două petroliere aflate sub sancțiuni care au fost atinse de drone maritime în timp ce se deplasau către un port din Rusia pentru a se încărca cu petrol destinat exportului, în contextul presiunilor pe care Kievul încearcă să le exercite asupra industriei petroliere ruse.

Ministerul Transporturilor din Turcia a comunicat că petrolierul a suferit o explozie și a luat foc în timp ce naviga din Egipt către Rusia.

Petrolierul a fost detectat de serviciile de control maritim vineri dimineață, însă echipajul nu a răspuns apelurilor radio. Ulterior, în urma discuțiilor cu nave aflate în apropiere și cu Centrul de Coordonare Maritimă din Ankara, s-a stabilit că la bord se aflau zece persoane, care au transmis o cerere de evacuare.

Poliția de frontieră din Bulgaria și un elicopter al marinei au fost trimiși în zonă, dar nava a ancorat la aproximativ o milă marină est de stațiunea Ahtopol, oprindu-și deplasarea. Din cauza rafalelor puternice de vânt, petrolierul a fost monitorizat permanent. Conform informațiilor publicate de agenția Novinite, vasul ar fi eșuat în apropierea coastei bulgare. Cei zece membri ai echipajului sunt în afara oricărui pericol, poartă echipament de protecție și mențin comunicarea cu autoritățile.

Administrația regională din Burgas precizează că, în acest stadiu, nu se observă consecințe asupra mediului, iar datele inițiale arată că petrolierul este gol și nu transporta combustibil.

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a adăugat că o echipă specializată a poliției de frontieră este pregătită să ajungă la navă, iar două aeronave pot fi mobilizate imediat ce condițiile meteorologice o permit.

Marți, un petrolier sub pavilion rus, care transporta ulei de floarea-soarelui, a raportat că a fost atacat de drone în apropierea coastelor turce. De această dată, cei 13 membri ai echipajului nu au fost răniți.

Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, a declarat miercuri că atacurile „extrem de înfricoşătoare” asupra navelor asociate Rusiei amenință siguranța în întreaga regiune și demonstrează extinderea conflictului din Ucraina.