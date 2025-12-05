Oana Țoiu, despre decizia SUA privind Lukoil: Benzinăriile pot funcţiona legal până în aprilie 2026

Benzinăriile Lukoil din România pot funcționa legal și pot achiziționa stocuri până în aprilie 2026, potrivit ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Decizia vine după anunțul SUA privind menținerea interdicțiilor de transferuri către Rusia.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că, în ultimele săptămâni, s-a coordonat îndeaproape cu OFAC și cu ministerele relevante privind scenariile posibile în România. Guvernul a luat măsurile necesare și are instrumentele pentru a supraveghea activitatea companiei.

”În ultimele săptămâni ne-am coordonat îndeaproape cu OFAC privind scenariile posibile în România, alături de ministerele relevante, iar Guvernul României a luat măsurile necesare și are acum instrumentele pentru a putea supraveghea activitatea companiei.” a declarat Țoiu

Țoiu a transmis că mulți angajați și familiile lor au nevoie de claritate până la vânzarea companiei. Aceștia se întreabă dacă vor putea primi salariile de Crăciun de la angajatorul lor.

Ministra de Externe a explicat că benzinăriile Lukoil pot funcționa legal, pot plăti salarii și pot achiziționa stocuri până în aprilie 2026.Oana Țoiu a explicat că este permis în mod explicit vânzarea sau lichidarea operațiunilor către alți operatori.

Țoiu a precizat că este interzis transferul oricăror fonduri sau profituri către Rusia. Monitorizarea respectării acestei reguli va fi făcută direct de autorități, nu doar pe baza declarațiilor companiei.

Administrația Trump a autorizat tranzacțiile cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei până la sfârșitul lunii aprilie 2026, printr-o derogare de la sancțiunile impuse în octombrie. Măsura se aplică pentru aproximativ 2.000 de stații din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și America.

Sancțiunile impuse în octombrie de Donald Trump vizau Lukoil și Rosneft, cele mai mari două companii petroliere din Rusia. Aceste sancțiuni au fost primele directe împotriva entităților ruse în al doilea mandat al președintelui și au atras interesul cumpărătorilor pentru active internaționale estimate la 22 de miliarde de dolari.