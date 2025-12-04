Lukoil scapă temporar de sancțiunile impuse de SUA. Derogarea e în vigoare până în aprilie 2026

Statele Unite au decis să suspende o parte dintre sancțiunile impuse grupului petrolier rus Lukoil, măsura permițând ca stațiile de benzină ale companiei aflate în afara Rusiei să își continue activitatea, relatează AFP.

Potrivit anunțului oficial, tranzacțiile legate de operarea acestor stații de carburanți sunt autorizate „pentru a evita penalizarea” clienților și furnizorilor, atât timp cât veniturile generate nu sunt transferate în Rusia, au precizat reprezentanții Trezoreriei americane.

Decizia are ca efect menținerea în funcțiune a stațiilor Lukoil din state precum SUA, fără a permite direcționarea fluxurilor financiare către Moscova, vizată de sancțiuni stricte din partea Washingtonului și a Uniunii Europene după invadarea Ucrainei în februarie 2022. Derogarea va rămâne în vigoare până la 29 aprilie 2026.

În octombrie, într-o încercare de a intensifica presiunea asupra Rusiei aflate în conflict cu Ucraina, administrația Trump a inclus Lukoil și Rosneft – cei mai mari producători de petrol ai țării – pe „lista neagră” a entităților sancționate, registru respectat la nivel global și temut în mediul de afaceri.

Sancțiunile stabilite de administrația Trump au intrat în vigoare pe 21 noiembrie. Companiile care desfășoară activități cu entități ruse riscă sancțiuni secundare, care le-ar bloca accesul la bănci, transportatori, comercianți și asiguratori americani, esențiali pentru funcționarea pieței internaționale a materiilor prime.

Publicarea derogării de către Trezoreria SUA a avut loc la două zile după întâlnirea de la Moscova dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff. În acest context, Washingtonul încearcă să identifice căi de a negocia încheierea conflictului din Ucraina, deși partenerii europeni acuză administrația americană că ar ceda în fața solicitărilor Kremlinului.

Luna trecută, șefa diplomației europene și-a exprimat temerea că Rusia ar putea utiliza propunerile americane privind oprirea războiului pentru a întârzia aplicarea măsurilor punitive decise de Statele Unite.

Ministra a anunţat că noua „Licenţă 128B privind Lukoil”, emisă joi de autorităţile americane (OFAC), oferă o perioadă de respiro necesară pentru menţinerea locurilor de muncă şi a stabilităţii energetice, fără a ridica restricţiile privind transferurile de fonduri către Rusia.

Oana Țoiu a explicat că, în ultimele săptămâni, România a lucrat strâns cu OFAC pentru a anticipa toate scenariile posibile de pe piaţa locală, în paralel cu ministerele responsabile, iar Executivul „a luat măsurile necesare şi are acum instrumentele pentru a putea supraveghea activitatea companiei”. Potrivit ei, mulţi angajaţi aşteaptă clarificări până la finalizarea vânzării şi „se întreabă dacă de Crăciun vor putea primi banii de salarii de la angajatorul lor sau nu”, după cum a transmis pe platforma X.

De asemenea, aceasta a subliniat că staţiile de carburanţi pot opera în continuare în mod legal, au dreptul să plătească salarii şi să îşi aprovizioneze stocurile până în aprilie 2026, iar actul permite explicit vânzarea sau lichidarea activelor către alţi operatori. „Este interzis transferul oricăror fonduri sau profituri către Rusia, iar asta nu va fi ceva ce depinde doar de cuvântul lor, ci este ceva ce monitorizăm direct”, a adăugat Oana Ţoiu.