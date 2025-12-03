International

SUA, decizie crucială cu privire la Taiwan. Liderii comuniști de la Beijing sunt furioși

SUA, decizie crucială cu privire la Taiwan. Liderii comuniști de la Beijing sunt furioși
Președintele american Donald Trump a semnat marți o lege care impune Departamentului de Stat al SUA să revizuiască și să actualizeze periodic liniile directoare privind modul în care Statele Unite interacționează oficial cu Taiwan, potrivit Reuters.

Decizia a fost salutată de autoritățile de la Taipei, în timp ce Beijingul și-a exprimat nemulțumirea, considerând orice contact oficial între SUA și Taiwan ca o încălcare a principiului „o singură Chină”.

Contextul relațiilor SUA–Taiwan

Statele Unite reprezintă cel mai important susținător internațional al Taiwanului, în ciuda lipsei de legături diplomatice oficiale.

Această situație constituie o sursă constantă de tensiune în relațiile dintre Washington și Beijing, deoarece autoritățile chineze consideră Taiwanul parte a teritoriului său.

Anterior, în 2021, sub administrația lui Donald Trump, secretarul de stat de atunci, Mike Pompeo, a ridicat restricțiile privind contactele dintre oficialii americani și omologii lor taiwanezi, restricții impuse după recunoașterea oficială a Beijingului de către SUA în 1979.

Legea semnată recent, denumită „Legea de implementare a asigurărilor din Taiwan” („Taiwan Assurance Implementation Act”), prevede că Departamentul de Stat trebuie să efectueze revizuiri ale contactelor cu Taiwanul cel puțin o dată la cinci ani.

Reacții la Taipei

Autoritățile taiwaneze au salutat semnarea legii. Karen Kuo, purtătoarea de cuvânt a biroului prezidențial din Taiwan, a declarat:

„Legea afirmă valoarea interacțiunii SUA cu Taiwan, susține apropierea relațiilor dintre Taiwan și SUA și reprezintă un simbol ferm al valorilor noastre comune de democrație, libertate și respect pentru drepturile omului.”

Premier Taiwan Cho Jung-tai

Premier Taiwan Cho Jung-tai / sursa foto Wikipedia

Ministrul de externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, a explicat că revizuirea mai frecventă a liniilor directoare va permite oficialilor taiwanezi să participe la întâlniri în cadrul agențiilor federale, deși legislația nu menționează explicit acest aspect.

„Revizuirea mai frecventă a ghidurilor ar permite oficialilor taiwanezi acces la agențiile federale pentru întâlniri”, a spus el.

Reacții la Beijing

China și-a exprimat contrariul imediat după semnarea legii. Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, a afirmat:

„China se opune ferm oricărei forme de contact oficial între Statele Unite și regiunea Taiwan a Chinei.”

El a adăugat:

„Întrebarea Taiwanului reprezintă nucleul intereselor de bază ale Chinei și prima linie roșie care nu trebuie depășită în relațiile China–SUA. Statele Unite trebuie să exercite cea mai mare prudență în gestionarea problemei Taiwanului, să oprească toate interacțiunile oficiale cu Taiwan și să nu trimită semnale greșite forțelor separatiste care promovează independența Taiwanului.”

Taiwanul respinge revendicările teritoriale ale Chinei și susține dreptul său de a interacționa liber cu alte state.

