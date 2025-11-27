Trump îi transmite un mesaj direct premierului Japoniei: Nu provoca Beijingul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a transmis premierului japonez Sanae Takaichi să nu amplifice disputa diplomatică cu China, în cadrul unei discuții avute în această săptămână, au declarat surse familiare cu subiectul, potrivit Reuters.

Mesajul a venit în contextul în care Washingtonul încearcă să mențină în vigoare un armistițiu fragil în războiul comercial cu Beijingul.

Takaichi a generat cea mai intensă dispută diplomatică dintre Tokyo și Beijing din ultimii ani după ce a afirmat în parlament că un ipotetic atac al Chinei asupra Taiwanului, care ar amenința Japonia, ar putea justifica un răspuns militar.

Potrivit afirmațiilor ei, „un atac chinez asupra Taiwanului care ar amenința Japonia ar putea justifica un răspuns militar”.

Declarația a fost criticată de Beijing, care și-a avertizat cetățenii cu privire la călătoriile în Japonia.

Surse guvernamentale japoneze au afirmat că, în convorbirea telefonică purtată marți, Trump a transmis că nu își dorește „escaladări suplimentare”, însă nu a formulat cereri specifice și nu a insistat asupra unei retractări, așa cum ceruse Beijingul.

Japonia a precizat că declarațiile premierului reflectă politica de stat existentă.

La o conferință de presă, secretarul șef al cabinetului, Minoru Kihara, a refuzat să comenteze detalii ale „schimbului diplomatic”.

Convorbirea Trump–Takaichi a avut loc după ce președintele american discutase cu președintele Chinei, Xi Jinping.

Potrivit agenției Xinhua, Xi a subliniat faptul că reintegrarea Taiwanului reprezintă un element central al viziunii Chinei asupra ordinii mondiale.

Taiwanul respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului.

Trump, care intenționează să viziteze Beijingul în aprilie, nu a comentat public dacă discuțiile au vizat direct Taiwanul.

El a declarat însă că cele două economii „au legături extrem de puternice” și sunt aproape de finalizarea unui acord comercial larg. Într-o declarație transmisă de Casa Albă, Trump a afirmat:

„Relația Statelor Unite cu China este foarte bună și acest lucru este foarte bun și pentru Japonia, care este un aliat apropiat”.

În Tokyo, unii oficiali exprimă îngrijorări că Washingtonul ar putea adopta o poziție mai flexibilă față de Taiwan în negocierile comerciale cu China.

Lipsa unor declarații publice detaliate din partea lui Trump cu privire la tensiunile dintre Japonia și China a alimentat preocupările unor parlamentari japonezi.

Deși ambasadorul Statelor Unite la Tokyo a afirmat că Washingtonul susține Japonia în fața Chinei, unii membri ai partidului de guvernământ au afirmat că ar fi dorit o poziție mai explicită din partea liderului american.

China și-a intensificat declarațiile critice. Cotidianul oficial People’s Daily a transmis că Statele Unite și China au „responsabilitatea comună de a proteja ordinea internațională postbelică și de a se opune oricăror încercări de a reînvia militarismul”.

Ministerul Apărării din China a afirmat că Japonia va plăti „un preț dureros” în cazul unor acțiuni privind Taiwanul.

Biroul premierului Takaichi a menționat că discuția telefonică cu Trump a abordat relațiile SUA–China, fără alte detalii.

A fost, de asemenea, respinsă o relatare anterioară potrivit căreia Trump ar fi sfătuit-o să nu provoace Beijingul în chestiunea Taiwanului.

Declarațiile premierului japonez reprezintă o abatere de la ambiguitatea strategică adoptată de predecesori.

Potrivit unor oficiali citați de Reuters, faptul că afirmațiile au fost făcute publice le face dificil de retractat, complicând eforturile de a detensiona un conflict diplomatic cu potențiale efecte semnificative asupra economiei și asupra relațiilor sino-japoneze.