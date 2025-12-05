Atac aerian cu drone ucrainene în Cecenia. Au fost afectate clădirile guvernamentale

Cecenia a fost lovită joi dimineață de un atac cu drone în districtul „Grozny-City”, vizată fiind o clădire înaltă care găzduiește birourile Consiliului de Securitate cecen, Ombudsmanului, Camerei de Audit, Comisiei Electorale și ale altor organisme guvernamentale, potrivit ASTRA.

Atacul de joi dimineață a provocat avarii semnificative clădirii vizate, iar autoritățile locale au suspendat temporar operațiunile aeroporturilor din Caucazul de Nord pe durata nopții, pentru a evalua situația și a asigura securitatea zborurilor.

Acesta este al doilea atac cu drone asupra regiunii într-o săptămână. Într-un incident anterior, dronele au lovit facilitățile FSB din Achkhoy-Martan și sediul poliției districtuale din Gudermes, Cecenia nefiind vizată de atacuri similare din decembrie anul trecut.

Autoritățile locale nu au raportat victime până în acest moment, iar investigațiile sunt în curs pentru a stabili amploarea pagubelor și circumstanțele precise ale atacului.

Clădirea afectată găzduiește Consiliul de Securitate al Ceceniei, Ministerul Turismului, Camera de Conturi, Comisia Electorală regională, Departamentul pentru relații cu organizațiile religioase și civice, direcția regională a Ministerului Justiției și altele. Clădirea lovită de dronele ucrainene se află în apropierea Direcției principale a FSB din Cecenia.

Anterior, pe fondul amenințării atacurilor cu drone, autoritatea aeronautică rusă Rosaviația a impus restricții temporare pentru sosirea și decolarea aeronavelor pe aeroporturile Groznîi, Vladikavkaz și Magas.

Cecenia a fost vizată de un atac aerian și pe 27 noiembrie, când dronele ucrainene au lovit teritoriul orașului militar al Gărzii Ruse „Ahmat-Nord” din Groznîi. Marți, 2 decembrie 2025, armata ucraineană a atacat cu drone două obiective din Cecenia, iar o clădire a Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a fost cuprinsă de flăcări.

Canalul ucrainean Exilenova+ a publicat pe Telegram o înregistrare video despre presupusul atac al dronelor asupra orașului Gudermes din Cecenia, vizând o cazarmă a regimentului Ahmat, unitate a Gărzii Naționale ruse, subordonată liderului cecen Ramzan Kadîrov, aliat apropiat al lui Putin.