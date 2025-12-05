Rusia reia mesajele pe care le-a folosit pentru a-și justifica invazia din Ucraina, însă acum le direcționează către Republica Moldova și statele baltice, membre NATO, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). În declarațiile sale recente, Serghei Lavrov a acuzat autoritățile de la Chișinău și țările baltice că ar adopta „legi rasiste” și ar discrimina populația rusă.

ISW notează că afirmațiile ministrului rus de externe reproduc aproape integral retorica folosită de Kremlin înaintea războiului din Ucraina.

„Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, infamul ODIHR, își ignoră obligațiile și nu acordă atenție comportamentului ilegal al regimului neo-nazist de la Kiev (clișeul folosit de Rusia pentru a se referi la guvernul ucrainean în mesajele oficiale ale Moscovei – n.r.) și al cercurilor guvernante din statele baltice și din Moldova, care adoptă legi rasiste și supun populația rusă locală unei discriminări nemiloase”, se arată în articolul lui Lavrov publicat în Rossiskaia Gazeta.

Ministrul rus de externe a susținut că, în loc să răspundă acuzațiilor Moscovei, ODIHR ar publica „rapoarte flagrant neadevărate” privind încălcările dreptului internațional umanitar comise de Rusia în timpul războiului din Ucraina. El a făcut această afirmație în ciuda documentării ample a crimelor de război rusești.

ISW avertizează că oficiali de rang înalt de la Kremlin pregătesc terenul pentru o posibilă agresiune împotriva Republicii Moldova și a unor state NATO, precum Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda.

Potrivit analiștilor, aceste acțiuni fac parte din strategia Rusiei numită „Faza Zero”, care urmărește crearea unui cadru informațional și psihologic pentru un potențial conflict cu Alianța.

Germania a decis să trimită mai multe avioane de luptă în Polonia, după incursiunile repetate ale Rusiei în spațiul aerian al NATO. Mai multe Eurofighter Typhoon au decolat astăzi de la baza aeriană Norvenich, de lângă Koln, și au plecat către baza poloneză Malbork, situată la sud-est de Gdansk, pentru a întări flancul estic al Alianței, notează DPA.

Reprezentanții forțelor aeriene germane au declarat că această relocare este un răspuns la recentele încălcări ale spațiului aerian NATO din zona baltică comise de Rusia, inclusiv prin folosirea dronelor kamikaze.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a afirmat că dislocarea a început la jumătatea lunii octombrie și este programată să se desfășoare până în martie anul viitor. General-locotenentul Holger Neumann, comandantul forțelor aeriene germane, a subliniat că, prin această misiune, trupele germane sprijină protejarea flancului estic al NATO, în completarea unității de reacție rapidă desfășurate în România din luna august.