NATO, pregătită să răspundă „mai ferm” Rusiei. Amiral: Ne gândim să fim mai agresivi

NATO, pregătită să răspundă „mai ferm” Rusiei. Amiral: Ne gândim să fim mai agresivi
NATO analizează posibilitatea de a adopta un răspuns „mai ferm” față de operațiunile cibernetice, actele de sabotaj și încălcările spațiului aerian ale Rusiei, a declarat cel mai înalt oficial militar al alianței. „Studiem totul... În ceea ce privește domeniul cibernetic, suntem destul de reactivi”, a spus Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, care conduce Comitetul Militar al NATO, pentru Financial Times (FT).

Dragone: „Ne gândim să fim mai agresivi sau proactivi”

„Studiem totul... În ceea ce privește domeniul cibernetic, suntem destul de reactivi. Ne gândim să fim mai agresivi sau proactivi în loc să fim reactivi”, a declarat Dragone, pentru sursa menționată anterior.

El a afirmat, de asemenea, că o „lovitură preventivă” ar putea fi considerată, în anumite circumstanțe, o „acțiune defensivă”, menționând totodată că o astfel de abordare este „mai îndepărtată de modul obișnuit de gândire al NATO”.

În timp ce unii membri NATO, în special din Europa de Est, au insistat pentru o poziție mai dură, Dragone a afirmat că orice schimbare necesită o analiză atentă a limitelor legale și jurisdicționale. „O opțiune ar putea fi adoptarea unei atitudini mai agresive în comparație cu agresivitatea adversarului nostru”, a afirmat el.

Misiunea NATO Baltic Sentry, un exemplu de descurajare reușită

Dragone a evidențiat misiunea NATO Baltic Sentry ca un exemplu de descurajare reușită. Operațiunea implică nave, avioane și drone navale ale aliaților, folosite pentru a supraveghea infrastructura din Marea Baltică, după mai multe incidente din 2023 și 2024.

Giuseppe Cavo Dragone

Giuseppe Cavo Dragone. Sursa foto: nato.int

„De la începutul operațiunii Baltic Sentry, nu s-a întâmplat nimic. Asta înseamnă că această măsură de descurajare funcționează”, a declarat el pentru FT.

Cu toate acestea, îngrijorările persistă, după ce un tribunal finlandez a respins un caz privind nava Eagle S - o navă cu legături rusești suspectată de avarierea mai multor cabluri subacvatice de electricitate și date - deoarece incidentul a avut loc în apele internaționale.

Ministrul de Externe al Finlandei, Elina Valtonen, a afirmat pentru FT că acest lucru oferă navelor rusești „mână liberă în aceste ape”. Ea a adăugat că se ia în considerare adoptarea unei atitudini mai ferme, dar a avertizat că aliații „nu ar trebui să fie isterici” și ar trebui să „aibă încredere” în răspunsurile existente.

Provocarea NATO în prevenirea atacurilor hibride

Dragone a afirmat că provocarea principală pentru NATO este determinarea modului în care pot fi prevenite viitoarele atacuri hibride.

„Modul în care se realizează descurajarea - prin represalii, prin lovituri preventive - este un aspect pe care trebuie să îl analizăm în profunzime, deoarece în viitor ar putea exista o presiune și mai mare în acest sens”, a afirmat el.

