Retragerea cu torțe încheie manifestările de Ziua Națională. Militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, pe traseul tradițional prin București

Manifestările dedicate Zilei Naționale se încheie în Capitală cu retragerea cu torțe a Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”. Ministerul Apărării a organizat ceremonii militare și religioase în toate garnizoarele importante din țară.

Ziua Națională a României a fost marcată luni prin ceremonii militare și religioase organizate de Ministerul Apărării Naționale în aproape toate garnizoarele din țară. Evenimentele au inclus depuneri de coroane, momente de reculegere și activități dedicate personalului militar căzut la datorie.

MApN a arătat că structurile din teritoriu au derulat programul stabilit în funcție de capacitățile fiecărei garnizoare, de numărul militarilor disponibili și de condițiile meteo. Manifestările au început în cursul dimineții, simultan cu cele din Capitală, și au continuat până spre seară.

În București, cea mai vizibilă parte a programului dedicat Zilei Naționale se desfășoară în zona centrală, iar ultima secvență a serii rămâne tradiționala retragere cu torțe.

Momentul central de luni seară este retragerea cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”. Evenimentul începe la ora 19.00 și cuprinde un traseu extins prin mai multe zone ale Capitalei, replicând una dintre cele mai vechi tradiții militare păstrate în România.

Brigada 30 Gardă, unitatea care asigură ceremonialele militare ale Armatei României, va porni de la Palatul Cercului Militar Național. De aici, formațiile vor înainta pe Calea Victoriei, vor continua pe Bulevardul Regina Elisabeta și Bulevardul Mihail Kogălniceanu, apoi vor traversa Splaiul Independenței. Traseul include și zona Bulevardului Eroilor Sanitari, strada profesor doctor Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni și Bulevardul Iuliu Maniu.

Retragerea se încheie la sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, după parcurgerea segmentelor de pe Bulevardul General Paul Teodorescu și Bulevardul Timișoara.

Participarea militarilor în uniformă de ceremonie și folosirea torțelor asigură un caracter simbolic, inspirat din tradițiile de secol XIX ale armatei române, atunci când retragerile se desfășurau în mod similar la finalul zilelor festive sau al misiunilor importante.

Retragerea cu torțe este un element de protocol militar specific unităților de gardă. Evenimentul păstrează simbolistica istorică a corpului de elită care însoțea comandanții în marile momente publice. Torțele folosite în marș reprezintă continuitatea tradițiilor militare și rolul armatei în momentele fundamentale ale statului român.

De-a lungul anilor, acest ceremonial a devenit unul dintre cele mai fotografiate și mai urmărite momente dedicate Zilei Naționale în Capitală. Prin ținuta militarilor, ritmul marșului și formația iluminată, evenimentul combină tradiția cu elemente vizuale spectaculoase, apreciate atât de bucureșteni, cât și de turiști.