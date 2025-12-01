Social

Retragerea cu torțe încheie manifestările de Ziua Națională. Militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, pe traseul tradițional prin București

Comentează știrea
Retragerea cu torțe încheie manifestările de Ziua Națională. Militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, pe traseul tradițional prin BucureștiParadă Ziua Națională. Sursa foto: INQUAM/George Călin
Din cuprinsul articolului

Manifestările dedicate Zilei Naționale se încheie în Capitală cu retragerea cu torțe a Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”. Ministerul Apărării a organizat ceremonii militare și religioase în toate garnizoarele importante din țară.

Ceremoniile din 1 Decembrie, desfășurate în majoritatea garnizoarelor

Ziua Națională a României a fost marcată luni prin ceremonii militare și religioase organizate de Ministerul Apărării Naționale în aproape toate garnizoarele din țară. Evenimentele au inclus depuneri de coroane, momente de reculegere și activități dedicate personalului militar căzut la datorie.

MApN a arătat că structurile din teritoriu au derulat programul stabilit în funcție de capacitățile fiecărei garnizoare, de numărul militarilor disponibili și de condițiile meteo. Manifestările au început în cursul dimineții, simultan cu cele din Capitală, și au continuat până spre seară.

În București, cea mai vizibilă parte a programului dedicat Zilei Naționale se desfășoară în zona centrală, iar ultima secvență a serii rămâne tradiționala retragere cu torțe.

Primul film din istoria televiziunii. O poveste cu spioni, care a scris istorie în SUA
Primul film din istoria televiziunii. O poveste cu spioni, care a scris istorie în SUA
Lot de somon marinat retras de la vânzare. Specialiștii au depistat o bacterie periculoasă
Lot de somon marinat retras de la vânzare. Specialiștii au depistat o bacterie periculoasă

Retragerea cu torțe în Capitală

Momentul central de luni seară este retragerea cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”. Evenimentul începe la ora 19.00 și cuprinde un traseu extins prin mai multe zone ale Capitalei, replicând una dintre cele mai vechi tradiții militare păstrate în România.

Brigada 30 Gardă, unitatea care asigură ceremonialele militare ale Armatei României, va porni de la Palatul Cercului Militar Național. De aici, formațiile vor înainta pe Calea Victoriei, vor continua pe Bulevardul Regina Elisabeta și Bulevardul Mihail Kogălniceanu, apoi vor traversa Splaiul Independenței. Traseul include și zona Bulevardului Eroilor Sanitari, strada profesor doctor Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni și Bulevardul Iuliu Maniu.

Retragerea se încheie la sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, după parcurgerea segmentelor de pe Bulevardul General Paul Teodorescu și Bulevardul Timișoara.

Participarea militarilor în uniformă de ceremonie și folosirea torțelor asigură un caracter simbolic, inspirat din tradițiile de secol XIX ale armatei române, atunci când retragerile se desfășurau în mod similar la finalul zilelor festive sau al misiunilor importante.

Semnificația retragerii cu torțe

Retragerea cu torțe este un element de protocol militar specific unităților de gardă. Evenimentul păstrează simbolistica istorică a corpului de elită care însoțea comandanții în marile momente publice. Torțele folosite în marș reprezintă continuitatea tradițiilor militare și rolul armatei în momentele fundamentale ale statului român.

De-a lungul anilor, acest ceremonial a devenit unul dintre cele mai fotografiate și mai urmărite momente dedicate Zilei Naționale în Capitală. Prin ținuta militarilor, ritmul marșului și formația iluminată, evenimentul combină tradiția cu elemente vizuale spectaculoase, apreciate atât de bucureșteni, cât și de turiști.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Primul film din istoria televiziunii. O poveste cu spioni, care a scris istorie în SUA
23:42 - Cum a încercat Rusia să se infiltreze în leadershipul românesc (1859-1914)
23:30 - Gheorghe Hagi, despre momentul critic al carierei de fotbalist. A riscat să iasă din joc
23:18 - Lot de somon marinat retras de la vânzare. Specialiștii au depistat o bacterie periculoasă
23:12 - Ce scrie presa britanică despre adolescentul englez dispărut lângă Bran
23:02 - Cele mai periculoase improvizații electrice pe care românii le fac zilnic. Practici banale, dar extrem de periculoase

HAI România!

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

Proiecte speciale