Accident în lanț lângă Spitalul Colentina. Şase mașini implicate, o persoană a ajuns la spital

Accident în lanț lângă Spitalul Colentina. Şase mașini implicate, o persoană a ajuns la spital
Un accident rutier grav a avut loc miercuri dimineață, în apropierea Spitalului Colentina din București, unde șase autoturisme au fost implicate, iar unul dintre ele s-a răsturnat. În urma impactului, o femeie a ajuns la spital, , informează Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei.

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, incidentul a fost semnalat în jurul orei 07:30, printr-un apel la 112.

”La data de 18.03.2026, în jurul orei 07.30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Şoseaua Ştefan cel Mare, în zona Spitalului Clinic Colentina. Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulaţie, în care au fost implicate trei autovehicule aflate în mişcare şi trei staţionate, iar din impact un autovehicul s-a răsturnat pe partea laterală stânga”, informează Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei.

Verificările efectuate la fața locului au arătat că în coliziune au fost implicate trei mașini aflate în mers și alte trei parcate, iar una dintre ele s-a răsturnat în urma impactului.

Poliția. Sursă foto: Facebook

O femeie a ajuns la spital

Șoferii implicați au fost testați cu aparatul Alcooltest, iar rezultatele au fost "zero". În urma accidentului, o femeie în vârstă de 56 de ani, aflată la volanul unuia dintre autoturisme, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Trafic blocat în zona Spitalului Colentina

Autoritățile au impus restricții de circulație pe benzile 1 și 2 ale Șoselei Ștefan cel Mare, în dreptul Spitalului Clinic Colentina, pe sensul către strada Barbu Văcărescu. Accidentul a dat peste cap traficul în zonă, care era deja aglomerată la orele dimineții. Circulația este aproape complet blocată pe sensul dinspre Piața Victoriei către Dorobanți.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

