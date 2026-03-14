Carosabil surpat pe Șoseaua Mihai Bravu. Trafic restricționat între Calea Vitan și Bulevardul Camil Ressu

Traficul rutier a fost restricționat temporar sâmbătă pe Șoseaua Mihai Bravu, de la Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu, ca urmare a producerii unei surpări la partea carosabilă, a anunțat Brigada Rutieră.

Potrivit sursei citate, surparea a afectat o porțiune de aproximativ 1 metru pătrat, în proximitatea intersecției cu Bulevardul Camil Ressu. În aceste condiții, a fost necesară intervenția imediată a Companiei Municipale Termoenergetica pentru remedierea problemei.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să evite zona pe durata efectuării intervenției, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnificația semnalizării rutiere temporare, precum și semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

Vom reveni cu amănunte