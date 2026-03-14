Trafic restricționat pe Autostrada Soarelui și Valea Oltului. Informații pentru șoferi

Traficul rutier este restricționat pe autostrada A2 București – Constanța, din cauza lucrărilor la carosabil. Pe DN7, pe Valea Oltului, circulația camioanelor va fi limitată timp de aproape trei luni pentru lucrări de stabilizare a versanților.

Potrivit Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul INFOTRAFIC, traficul este restricționat pe prima bandă pe Autostrada A2, pe ambele sensuri de mers, între kilometrii 160 și 161.

Măsura a fost instituită pentru efectuarea unor lucrări la rosturile de dilatație ale autostrăzii. În zona lucrărilor, circulația se desfășoară doar pe banda a doua, iar viteza este limitată la 60 km/h.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă și să manifeste prudență la schimbarea benzii de circulație.

Șoferii sunt sfătuiți să se asigure foarte bine înainte de efectuarea manevrei de schimbare a benzii și să semnalizeze din timp, pentru a evita incidentele rutiere.

În paralel, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat instituirea unor restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj pe DN7, pe sectorul cunoscut drept Valea Oltului.

Măsura intră în vigoare marți, 17 martie, și va fi aplicată până pe 15 iunie. Restricția vizează autovehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone și este necesară pentru continuarea lucrărilor de stabilizare a versanților din zonă.

„Lucrările au ca scop creșterea siguranței participanților la trafic și includ montarea de plase și bariere de retenție pe versant, rănguirea și îndepărtarea blocurilor de rocă instabile, montarea de plase și ancore, dar și stabilizarea taluzului drumului. Restricțiile vor fi aplicate pe sectorul cuprins între localitățile Călimănești, la kilometrul 198+200, și Câineni, la kilometrul 233+200”, potrivit reprezentanților DRDP Craiova.

Circulația vehiculelor de mare tonaj va fi restricționată zilnic, de luni până sâmbătă inclusiv, în intervalul orar 08:00 – 17:30.

Pentru perioada în care restricțiile vor fi în vigoare, autoritățile au stabilit și rute alternative pentru camioane.

Una dintre variantele de ocolire este traseul București – Autostrada A3 – Ploiești – DN1A – Brașov – DN1 – Veștem.

O altă rută recomandată este București – Autostrada A1 – Pitești – DN7 – Râmnicu Vâlcea – DN67 – Târgu Jiu – DN66 – Simeria.

Autoritățile le recomandă șoferilor să țină cont de aceste restricții și să își planifice din timp traseele pentru a evita blocajele în trafic.